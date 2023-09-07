​​Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати: які купують найбільше (інфографіка) — Finance.ua

​​Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати: які купують найбільше (інфографіка) Сьогодні 20:01 — Технології&Авто

У серпні український автопарк поповнили 3841 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Відносно торішнього серпня ринок електромобілів збільшився у 2,6 раза.

У порівнянні з липнем 2023 р., попит на BEV зріс на 11%. Основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто — 3764 шт. (нових — 684 шт., уживаних — 3080 шт.).

З 77 комерційних електромобілів новими були лише 3 авто. ТОП-5 нових електромобілів на ринку у серпні 2023р.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 19,9 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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