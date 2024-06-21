Попит на електрокари серед українців виріс: які авто купують найчастіше — Finance.ua

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Попит на електрокари серед українців виріс: які авто купують найчастіше

Особисті фінанси
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Попит на електрокари серед українців виріс: які авто купують найчастіше
Попит на електрокари серед українців виріс: які авто купують найчастіше
За 5 місяців 2024 року в Україну ввезли рекордні 20,8 тисяч електроавто. Попри відключення світла, попит на електрокари виріс у 2,1 рази за рік.
Про це свідчать дані Опендатабот.
«Кількість електроавто зростає рік до року. Так, цьогоріч ввезли рекордну кількість таких машин — 20 785. Це у 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було ввезено 9 736 електрокарів», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Загалом на електроавто припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих автівок.

Топ ввезених електрокарів

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується Tesla — 4 742 автівки.
На другому місці — Volkswagen: 3 194 електроавто, а замикає трійку лідерів Nissan — 3 034 електрокари.
Найзатребуванішими моделями серед «електричок» стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen ID.4.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Де найчастіше реєструють ввезені авто

Лідером серед регіонів з ввезення електрокарів стала Львівщина — 13,5%, за нею йдуть Київ (13,1%) та Одеська область (9,3%).
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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