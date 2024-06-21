Попит на електрокари серед українців виріс: які авто купують найчастіше — Finance.ua

Попит на електрокари серед українців виріс: які авто купують найчастіше Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Попит на електрокари серед українців виріс: які авто купують найчастіше

За 5 місяців 2024 року в Україну ввезли рекордні 20,8 тисяч електроавто. Попри відключення світла, попит на електрокари виріс у 2,1 рази за рік.

Про це свідчать дані Опендатабот.

«Кількість електроавто зростає рік до року. Так, цьогоріч ввезли рекордну кількість таких машин — 20 785. Це у 2,1 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було ввезено 9 736 електрокарів», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

Загалом на електроавто припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих автівок.

Топ ввезених електрокарів

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується Tesla — 4 742 автівки.

На другому місці — Volkswagen: 3 194 електроавто, а замикає трійку лідерів Nissan — 3 034 електрокари.

Найзатребуванішими моделями серед «електричок» стали Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen ID.4.

Інфографіка: Опендатабот

Де найчастіше реєструють ввезені авто

Лідером серед регіонів з ввезення електрокарів стала Львівщина — 13,5%, за нею йдуть Київ (13,1%) та Одеська область (9,3%).

Інфографіка: Опендатабот

Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.