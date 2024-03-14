Попит на долар зменшується: чи вплине це на курс валют до кінця тижня — Finance.ua

Попит на долар зменшується: чи вплине це на курс валют до кінця тижня Сьогодні 20:06 — Валюта

Попит на долар зменшується: чи вплине це на курс валют до кінця тижня

До кінця поточного тижня курс долара буде постійно змінюватись. Зниження попиту на валюту може спровокувати її здешевшання.

Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його прогнозом, протягом 14−17 березня показники будуть коливатися в межах, які є зараз. Будь-які зміни на ринку залежать від різних ситуацій.

За даними порталу «Мінфін», у четвер, 14 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,50 грн (купівля) та 39,00 (продаж). Готівковий курс — 38,79 (купівля) та 38,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,78.

Нагадаємо, за словами начальника департаменту казначейства банку «Глобус» Тараса Лєсового, курс долара в березні може серйозно змінитися під впливом п’яти факторів:

стратегії НБУ на подальшу лібералізацію ринку — вільне курсоутворення під «наглядом» регулятора у разі виникнення передумов для будь-якої загрозливої для ринку ситуації застосовуватиметься механізм валютних інтервенцій. А від курсу на міжбанку залежатиме і курс готівкового долара;

макрофінансова допомога — допомога від Японії на $4,7 млрд, потужний транш від ЄС обсягом 4,5 млрд євро можуть бути спрямовані на покриття видаткової частини держбюджету, у 2024 році для більш менш стійкого розвитку економіки країни під час війни Україні потрібні щомісяця до $3 млрд зовнішніх коштів;

розвиток економіки та зовнішньоекономічної діяльності - блокада західних кордонів дуже впливає можливість збільшення валютної виручки і експортних надходжень. Це може бути частково компенсовано державними вливаннями в економіку через реалізацію державних кредитних програм для малого та середнього бізнесу, таких як «5−7-9», «Доступний факторинг», «Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%» тощо;

«військові» фактори — це і хід бойових дій (стримування ворожої агресії разом з поступовим звільненням територій), протидія та запобігання ворожим ракетним атакам, отримання військової та технічної допомоги від партнерів;

психологічна стійкість суспільства — тривала війна виснажує людей, вони стають вразливішими до різноманітності суперечливих новин, що може призвести до періодів різкого зростання попиту валюту. Однак цей фактор, хоч потенційно і може бути прихованою загрозою, але своєчасні та ефективні дії регулятора здатні заспокоїти ринок, адже дефіциту немає і всі обмеження на готівковому ринку скасовані.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.