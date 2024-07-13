Попит на автобуси в Україні знижується — Finance.ua

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Попит на автобуси в Україні знижується

Технології&Авто
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Попит на автобуси в Україні знижується
Попит на автобуси в Україні знижується
У червні український автопарк поповнився на 139 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це на 35% менше, ніж за той самий період минулого року, але на 7% більше проти попереднього місяця.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 45%, що на 15 відсоткових пунктів менше, ніж торік, але на 8 в. п. більше проти травня поточного року.

У минулому місяці найчастіше реєстрували вперше:

Серед нових автотранспортних засобів:
  • Ataman — 18 од.;
  • Etalon — 12 од.;
  • Citroen — 11 од.
Серед вживаних:
  • Mercedes-Benz — 22 од.;
  • VDL — 8 од.;
  • IVECO — 7 од.
Всього з початку року автобусний парк України поповнився 869 автобусами (-29% до аналогічного періоду 2023 року). З них нових — 478 од. (-39%); вживаних — 391 од. (-13%).
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За матеріалами:
Finance.ua
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