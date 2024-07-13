Попит на автобуси в Україні знижується — Finance.ua

Попит на автобуси в Україні знижується Сьогодні 05:34 — Технології&Авто

Попит на автобуси в Україні знижується

У червні український автопарк поповнився на 139 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це на 35% менше, ніж за той самий період минулого року, але на 7% більше проти попереднього місяця.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 45%, що на 15 відсоткових пунктів менше, ніж торік, але на 8 в. п. більше проти травня поточного року.

У минулому місяці найчастіше реєстрували вперше:

Серед нових автотранспортних засобів:

Ataman — 18 од.;

Etalon — 12 од.;

Citroen — 11 од.

Серед вживаних:

Mercedes-Benz — 22 од.;

VDL — 8 од.;

IVECO — 7 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнився 869 автобусами (-29% до аналогічного періоду 2023 року). З них нових — 478 од. (-39%); вживаних — 391 од. (-13%).

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