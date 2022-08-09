Популярність NFT токенів за другий квартал впала на 40% — Finance.ua

Популярність NFT токенів за другий квартал впала на 40% Вчора 22:01 — Фінтех і Картки

Популярність NFT токенів за другий квартал впала на 40%

Попри успішний для NFT початок 2022 року, другий квартал виглядає менш оптимістичним — зацікавлення до цифрових предметів колекціонування починає падати. Дані показують , що обсяг торгівлі NFT впав майже на 41%.

Згідно зі звітом , який аналізує загальні дані індустрії NFT за 2022 рік, інвестиційний капітал з початку року «вливався на ринок NFT предметів колекціонування, ігор та мистецтва» через зниження цін на ринку криптовалют. Своєю чергою, ці зміни «підштовхнули ринок NFT до безпрецедентно активного обсягу торгівлі, досягнувши нового максимуму в 8,6 мільярда доларів».

звіті говориться: «У середині травня крипторинок зіткнувся зі значними проблемами, і ринок NFT охолонув. Обсяг торгів NFT впав з 19,02 мільярда доларів у 1 кварталі до 11,26 мільярда доларів у 2 кварталі».

Варто зазначити, що загальний обсяг торгів NFT на той час перевищив 54 мільярди доларів у сукупній вартості, зрісши з 16,94 мільярда доларів (станом на 1-е січня 2022 року) до 54,58 мільярда доларів (станом на 17 квітня цього ж року).

У червні галузеве опитування виявило, що 64,3% респондентів купували NFT тільки для того, щоб заробити гроші. Наступною причиною люди називали прагнення «приєднатися до спільноти та адаптовуватися» — 14,7%. Лише 12,4% учасників опитування сказали, що їх основною мотивацією для покупки NFT було колекціонування цифрового мистецтва. Ще менший відсоток — 8,6% — сказали, що купують NFT переважно для доступу до ігор та інструментів.

noworries За матеріалами:

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