Популярність на дубайський шоколад спричинив глобальний дефіцит фісташок — Finance.ua
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Популярність на дубайський шоколад спричинив глобальний дефіцит фісташок

Світ
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Популярність на дубайський шоколад спричинив глобальний дефіцит фісташок
Популярність на дубайський шоколад спричинив глобальний дефіцит фісташок
Стрімке зростання популярності дубайського шоколаду спровокувало глобальний дефіцит фісташок, що призвело до зростання цін на нього на третину.
Про це пише Financial Times.

Як злетіли ціни

Через ажіотаж навколо дубайского шоколаду ціни на ядра фісташок підскочили з $7,65 за фунт рік тому до приблизно $10,30 за фунт зараз, сказав Джайлс Хакінг з горіхового трейдера CG Hacking.
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«Фісташковий світ на даний час фактично виснажений», — сказав він.
Запаси фісташок вже скорочувалися після невдалого врожаю минулого року у США, провідному експортері горіхів.
Урожай у США також був більш високої якості, ніж зазвичай, залишивши менше дешевих ядер без шкаралупи, які зазвичай продаються як інгредієнти для шоколаду та інших продуктів.
«Пропозицій було не так багато, тому, коли зʼявився дубайський шоколад, і шоколатьє скупили всі ядра, які їм попалися… це залишило решту світу в дефіциті», — сказав Хакінг.
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За даними митної служби Ірану, другого за величиною виробника у світі, за шість місяців до березня 2025 року він експортував до ОАЕ на 40% більше фісташок, ніж за всі 12 місяців до цього.
За даними Іранської асоціації виробників фісташок, дефіцит є різким поворотом подій порівняно з 2023 роком, коли світова пропозиція фісташок перевищила попит і призвела до падіння цін.
Через надлишок стали доступні різні побічні продукти, такі як фісташкова олія та паста, які можна було використовувати в широкому спектрі продуктів на основі фісташок.
Це було приблизно в той же час, коли був запущений Dubai Chocolate, і поступово він став вірусним по всьому світу.
За матеріалами:
Forbes.ua
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