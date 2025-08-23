Популярність автівок з Китаю зросла на 50% за рік: які моделі обирають автомобілісти — Finance.ua

Популярність автівок з Китаю зросла на 50% за рік: які моделі обирають автомобілісти Сьогодні 19:14 — Технології&Авто

Популярність автівок з Китаю зросла на 50% за рік: які моделі обирають автомобілісти

У липні український автопарк поповнило 2072 од. легковиків, ввезених з Китаю, що вполовину більше, ніж у липні минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

З цієї кількості нових авто було 1707 (+52%), а вживаних — 365 (+40%).

Абсолютну більшість становили електромобілі — 89% від загальної кількості.

ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus — 391 авто;

Honda eNS1 — 206 авто;

Volkswagen ID. Unyx — 131 авто;

Zeekr 7X — 104 авто;

Audi Q4 — 89 авто.

ТОП-5 моделей вживаних легковиків з Китаю:

BYD Song Plus — 28 авто;

Audi Q4 — 27 авто;

BYD Sea Lion 07 — 24 авто;

Polestar 2 — 23 авто;

Zeekr 001 — 22 авто.

Нагадаємо, у серпні українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону легковиків віком до 5 років.

Найбільшу частку в сегменті молодих авто зайняли електромобілі — 48%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.