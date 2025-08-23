Популярність автівок з Китаю зросла на 50% за рік: які моделі обирають автомобілісти — Finance.ua
Популярність автівок з Китаю зросла на 50% за рік: які моделі обирають автомобілісти

У липні український автопарк поповнило 2072 од. легковиків, ввезених з Китаю, що вполовину більше, ніж у липні минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
З цієї кількості нових авто було 1707 (+52%), а вживаних — 365 (+40%).
Абсолютну більшість становили електромобілі — 89% від загальної кількості.
ТОП-5 моделей нових легковиків китайського походження:
  • BYD Song Plus — 391 авто;
  • Honda eNS1 — 206 авто;
  • Volkswagen ID. Unyx — 131 авто;
  • Zeekr 7X — 104 авто;
  • Audi Q4 — 89 авто.
ТОП-5 моделей вживаних легковиків з Китаю:
  • BYD Song Plus — 28 авто;
  • Audi Q4 — 27 авто;
  • BYD Sea Lion 07 — 24 авто;
  • Polestar 2 — 23 авто;
  • Zeekr 001 — 22 авто.
Нагадаємо, у серпні українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону легковиків віком до 5 років.
Найбільшу частку в сегменті молодих авто зайняли електромобілі — 48%.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
