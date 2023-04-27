Попри зростання економіки, прибутки промвиробництва в Китаї впали на 21% — Finance.ua
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Попри зростання економіки, прибутки промвиробництва в Китаї впали на 21%

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Прибутки у промисловому виробництві в Китаї впали на 21% у першому кварталі року, що свідчить про повільне відновлення промисловості в країні попри загальне зростання економіки за цей же період.
Про це повідомляє Financial Times.
Прибутки промвиробництва у країні впали на 21%. Йдеться про прибуток, що виникає у секторах промисловості, комерційної та виробничої діяльності підприємств.
При цьому саме промислове виробництво зросло на 3%.
Дані про прибутки свідчать про незначні зміни порівняно з першими двома місяцями року, коли прибутки у сфері промисловості впали на 23% у річному обчисленні.
Промислова активність у Китаї покращилася порівняно з іншими показниками в останні місяці після того, як уряд скасував суворі пандемійні обмеження наприкінці минулого року. ВВП країни зріс на 4,5% в першому кварталі.
Наразі ринки пильно спостерігають за відновленням економічної активності в Китаї, адже нарощування виробництва в країні може спричинити значний додатковий тиск на ціни, передусім на енергетичних ринках таких як нафта.
З іншого боку, відкриття Китаю на міжнародному ринку допоможе світовій економіці підтримувати попит, а повернення китайської промисловості сприятиме зниженню інфляції через більшу пропозицію товарів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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