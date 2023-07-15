Понад половина школярів хоче працювати в ІТ — дослідження (інфографіка) — Finance.ua
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Понад половина школярів хоче працювати в ІТ — дослідження (інфографіка)

Особисті фінанси
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Понад половина школярів хоче працювати в ІТ — дослідження (інфографіка)
Понад половина школярів хоче працювати в ІТ — дослідження (інфографіка)
Українці продовжують цікавитися ІТ-спеціальностями навіть в умовах уповільненого зростання ринку. Серед тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з технологічною галуззю, школярі.
За даними Асоціації ІТ Ukraine, у 2022 році 54% старшокласників хотіли працювати в ІТ. Через півтора року повномасштабної війни їхня кількість продовжує зростати.
Понад половина школярів хоче працювати в ІТ — дослідження (інфографіка)
У найбільшій ІТ-компанії України EPAM зазначають, що школярі стали більш мотивованими та відповідальніше ставляться до навчання. Саме такі спостереження фіксуються в цьому році серед учасників безплатної освітньої програми Pre-Junior для учнів старших класів.
«Показовим є простий критерій — рівень виконання домашнього завдання, який з початку 2022 року зріс більш ніж удвічі, — з 18 до 40%», — каже керівник освітніх програм Денис Гриньов. — До того ж учнів вже не влаштовує тільки оцінка, вони просять розгорнутий зворотний зв’язок з рекомендаціями. Ми бачимо креативний підхід у молоді. У певних завданнях їх рішення можуть бути більш вдалими, ніж у досвідчених програмістів".
Понад половина школярів хоче працювати в ІТ — дослідження (інфографіка)
Свідомі старшокласники вже в 15−16 років намагаються розвивати знання, що знадобляться в роботі. Так, згідно з опитуванням, проведеним серед учасників освітньої програми, 55% школярів розуміють, які саме навички будуть необхідні для роботи. Водночас така сама кількість учнів вважає, що шкільних знань не вистачає для обґрунтованого вибору професії.
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Викладачі ЕРАМ University зазначають, що частина підлітків перед навчанням шукає додаткові матеріали в інтернеті, але найбільше інформації про індустрію та спеціальності вони дізнаються від знайомих айтівців. 70% школярів зазначили, що йдуть за порадою до практикуючих ІТ-спеціалістів. Такі учні не мають стереотипів про те, що стати фахівцем можна «легко та швидко».
Згідно з опитуванням, викладачі відзначають дві причини, які зараз додатково збільшують привабливість ІТ для школярів:
  • Стійкість галузі. Школярі побачили, що попри повномасштабну війну, коли інші галузі постраждали сильніше, більшість айтівців продовжували працювати.
  • Прагнення до фінансової самостійності. Тенденція, яка посилилася останніми роками, полягає в тому, що частина молоді бажає почати працювати якомога раніше. В IT реальні знання та практичні навички цінуються більше, ніж наявність документу про освіту. Деякі школярі вже цікавляться можливістю працювати паралельно з навчанням.
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За матеріалами:
Finance.ua
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