Понад половина школярів хоче працювати в ІТ — дослідження (інфографіка) Сьогодні 16:20 — Особисті фінанси

Понад половина школярів хоче працювати в ІТ — дослідження (інфографіка)

Українці продовжують цікавитися ІТ-спеціальностями навіть в умовах уповільненого зростання ринку. Серед тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з технологічною галуззю, школярі.

За даними Асоціації ІТ Ukraine, у 2022 році 54% старшокласників хотіли працювати в ІТ. Через півтора року повномасштабної війни їхня кількість продовжує зростати.

У найбільшій ІТ-компанії України EPAM зазначають, що школярі стали більш мотивованими та відповідальніше ставляться до навчання. Саме такі спостереження фіксуються в цьому році серед учасників безплатної освітньої програми Pre-Junior для учнів старших класів.

«Показовим є простий критерій — рівень виконання домашнього завдання, який з початку 2022 року зріс більш ніж удвічі, — з 18 до 40%», — каже керівник освітніх програм Денис Гриньов. — До того ж учнів вже не влаштовує тільки оцінка, вони просять розгорнутий зворотний зв’язок з рекомендаціями. Ми бачимо креативний підхід у молоді. У певних завданнях їх рішення можуть бути більш вдалими, ніж у досвідчених програмістів".

Свідомі старшокласники вже в 15−16 років намагаються розвивати знання, що знадобляться в роботі. Так, згідно з опитуванням, проведеним серед учасників освітньої програми, 55% школярів розуміють, які саме навички будуть необхідні для роботи. Водночас така сама кількість учнів вважає, що шкільних знань не вистачає для обґрунтованого вибору професії.

Викладачі ЕРАМ University зазначають, що частина підлітків перед навчанням шукає додаткові матеріали в інтернеті, але найбільше інформації про індустрію та спеціальності вони дізнаються від знайомих айтівців. 70% школярів зазначили, що йдуть за порадою до практикуючих ІТ-спеціалістів. Такі учні не мають стереотипів про те, що стати фахівцем можна «легко та швидко».

Згідно з опитуванням, викладачі відзначають дві причини, які зараз додатково збільшують привабливість ІТ для школярів:

Стійкість галузі. Школярі побачили, що попри повномасштабну війну, коли інші галузі постраждали сильніше, більшість айтівців продовжували працювати.

Школярі побачили, що попри повномасштабну війну, коли інші галузі постраждали сильніше, більшість айтівців продовжували працювати. Прагнення до фінансової самостійності. Тенденція, яка посилилася останніми роками, полягає в тому, що частина молоді бажає почати працювати якомога раніше. В IT реальні знання та практичні навички цінуються більше, ніж наявність документу про освіту. Деякі школярі вже цікавляться можливістю працювати паралельно з навчанням.

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