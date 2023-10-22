Понад половина компаній в Україні відчуває брак кадрів — дослідження
Бізнес вже відчуває брак кадрів. Більшість компаній, а саме 65% опитаних, планують відкривати вакансії у 2024 році.
Про це йдеться у дослідженні Європейської Бізнес Асоціації «Ринок праці під час війни».
Дистанційна робота
Як показують результати дослідження, 61% учасників мають можливість працювати дистанційно (28% стверджують, що опція доступна всім працівникам), 11% такої можливості не мають.
Категорії працівників, які не мають можливості працювати дистанційно:
- співробітники складу та виробництва;
- співробітники торгових точок (безпосередньо в магазині);
- банківські спеціалісти: працівники відділень, інкасації, каси перерахунку;
- технічний персонал: прибиральниця, водій, охоронник;
- адміністративний персонал: секретар, офіс менеджер;
- механік, майстер-приймальник;
- директор/заступник директора, головний бухгалтер;
- менеджер з продажу;
- працівники логістичної сфери;
- медичні працівники та працівники лабораторій;
- юристи судової та кримінальної практик;
- керівники, які зобов’язані підписувати паперові документи;
- менеджер з обслуговування клієнтів;
- ІТ спеціаліст та HR-менеджер;
- менеджмент середньої та вищої ланки.
Працівники за кордоном
33% бізнесів повідомили, що мають не більше 5% працівників за кордоном. А у 19% бізнесів всі працівники компанії наразі проживають та працюють в Україні.
Серед популярних країн, де проживають працівники компаній було названо такі країни: Польща, Німеччина, Чехія, Румунія, Велика Британія, Іспанія, Ізраїль, Нідерланди, Словенія, Австрія, Норвегія, Бельгія, США, Швейцарія, Канада, Латвія, Італія, Люксембург.
Водночас, майже половина респондентів повідомила (49%), що їх компанія не планує повертати працівників до офісу найближчим часом. 34% зазначили, що найближчим часом, компанія планує повертати всіх працівників до офісу. А 17% респондентів повідомили, що компанія планує повертати не всі категорії працівників.
Загальна ситуація з кадрами
Бізнес вже відчуває брак кадрів. Так, 55% компаній підтвердили, що вже відчувають брак кадрів, 33% зазначили, що відчувають це частково і ще 12% поки не відчувають недостачі.
Які вакансії, на думку HR спільноти, найскладніше закрити. Це, зокрема:
- менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);
- спеціаліст вузького профілю;
- спеціаліст зі знанням англійської мови;
- маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;
- юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес аналітик;
- інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;
- слюсар, механік;
- виробничий персонал;
- робітники магазину: кухар, пекар, розробник риби;
- обслуговуючий персонал;
Загалом же HR спеціалісти виділили наступні проблеми на ринку праці України зараз:
- дефіцит талантів;
- мобілізація;
- бажання працювати віддалено;
- відтік кваліфікованих кадрів за кордон;
- вигорання і втома співробітників;
- український бізнес продовжує працювати в «сірому» або «чорному» полі, що не дуже приваблює повернення населення, яке виїхало;
- диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу;
- низький рівень заробітної плати;
- брак фахівців зі знанням англійської мови;
- зі сторони HR відділів: ейджизм та упередженість щодо гендерних ролей;
- офіційне працевлаштування військовозобов'язаних (через ризик бути мобілізованим);
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