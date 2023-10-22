Понад половина компаній в Україні відчуває брак кадрів — дослідження — Finance.ua
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Понад половина компаній в Україні відчуває брак кадрів — дослідження

Особисті фінанси
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Понад половина компаній в Україні відчуває брак кадрів — дослідження
Понад половина компаній в Україні відчуває брак кадрів — дослідження
Бізнес вже відчуває брак кадрів. Більшість компаній, а саме 65% опитаних, планують відкривати вакансії у 2024 році.
Про це йдеться у дослідженні Європейської Бізнес Асоціації «Ринок праці під час війни».

Дистанційна робота

Як показують результати дослідження, 61% учасників мають можливість працювати дистанційно (28% стверджують, що опція доступна всім працівникам), 11% такої можливості не мають.
Категорії працівників, які не мають можливості працювати дистанційно:
  • співробітники складу та виробництва;
  • співробітники торгових точок (безпосередньо в магазині);
  • банківські спеціалісти: працівники відділень, інкасації, каси перерахунку;
  • технічний персонал: прибиральниця, водій, охоронник;
  • адміністративний персонал: секретар, офіс менеджер;
  • механік, майстер-приймальник;
  • директор/заступник директора, головний бухгалтер;
  • менеджер з продажу;
  • працівники логістичної сфери;
  • медичні працівники та працівники лабораторій;
  • юристи судової та кримінальної практик;
  • керівники, які зобов’язані підписувати паперові документи;
  • менеджер з обслуговування клієнтів;
  • ІТ спеціаліст та HR-менеджер;
  • менеджмент середньої та вищої ланки.
Понад половина компаній в Україні відчуває брак кадрів — дослідження

Працівники за кордоном

33% бізнесів повідомили, що мають не більше 5% працівників за кордоном. А у 19% бізнесів всі працівники компанії наразі проживають та працюють в Україні.
Серед популярних країн, де проживають працівники компаній було названо такі країни: Польща, Німеччина, Чехія, Румунія, Велика Британія, Іспанія, Ізраїль, Нідерланди, Словенія, Австрія, Норвегія, Бельгія, США, Швейцарія, Канада, Латвія, Італія, Люксембург.
Водночас, майже половина респондентів повідомила (49%), що їх компанія не планує повертати працівників до офісу найближчим часом. 34% зазначили, що найближчим часом, компанія планує повертати всіх працівників до офісу. А 17% респондентів повідомили, що компанія планує повертати не всі категорії працівників.

Загальна ситуація з кадрами

Бізнес вже відчуває брак кадрів. Так, 55% компаній підтвердили, що вже відчувають брак кадрів, 33% зазначили, що відчувають це частково і ще 12% поки не відчувають недостачі.
Які вакансії, на думку HR спільноти, найскладніше закрити. Це, зокрема:
  • менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);
  • спеціаліст вузького профілю;
  • спеціаліст зі знанням англійської мови;
  • маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;
  • юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес аналітик;
  • інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;
  • слюсар, механік;
  • виробничий персонал;
  • робітники магазину: кухар, пекар, розробник риби;
  • обслуговуючий персонал;
Понад половина компаній в Україні відчуває брак кадрів — дослідження
Загалом же HR спеціалісти виділили наступні проблеми на ринку праці України зараз:
  • дефіцит талантів;
  • мобілізація;
  • бажання працювати віддалено;
  • відтік кваліфікованих кадрів за кордон;
  • вигорання і втома співробітників;
  • український бізнес продовжує працювати в «сірому» або «чорному» полі, що не дуже приваблює повернення населення, яке виїхало;
  • диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу;
  • низький рівень заробітної плати;
  • брак фахівців зі знанням англійської мови;
  • зі сторони HR відділів: ейджизм та упередженість щодо гендерних ролей;
  • офіційне працевлаштування військовозобов'язаних (через ризик бути мобілізованим);
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За матеріалами:
Finance.ua
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