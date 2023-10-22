Понад половина компаній в Україні відчуває брак кадрів — дослідження Сьогодні 21:30 — Особисті фінанси

Понад половина компаній в Україні відчуває брак кадрів — дослідження

Бізнес вже відчуває брак кадрів. Більшість компаній, а саме 65% опитаних, планують відкривати вакансії у 2024 році.

Про це йдеться у дослідженні Європейської Бізнес Асоціації «Ринок праці під час війни».

Дистанційна робота

Як показують результати дослідження, 61% учасників мають можливість працювати дистанційно (28% стверджують, що опція доступна всім працівникам), 11% такої можливості не мають.

Категорії працівників, які не мають можливості працювати дистанційно:

співробітники складу та виробництва;

співробітники торгових точок (безпосередньо в магазині);

банківські спеціалісти: працівники відділень, інкасації, каси перерахунку;

технічний персонал: прибиральниця, водій, охоронник;

адміністративний персонал: секретар, офіс менеджер;

механік, майстер-приймальник;

директор/заступник директора, головний бухгалтер;

менеджер з продажу;

працівники логістичної сфери;

медичні працівники та працівники лабораторій;

юристи судової та кримінальної практик;

керівники, які зобов’язані підписувати паперові документи;

менеджер з обслуговування клієнтів;

ІТ спеціаліст та HR-менеджер;

менеджмент середньої та вищої ланки.

Працівники за кордоном

33% бізнесів повідомили, що мають не більше 5% працівників за кордоном. А у 19% бізнесів всі працівники компанії наразі проживають та працюють в Україні.

Серед популярних країн, де проживають працівники компаній було названо такі країни: Польща, Німеччина, Чехія, Румунія, Велика Британія, Іспанія, Ізраїль, Нідерланди, Словенія, Австрія, Норвегія, Бельгія, США, Швейцарія, Канада, Латвія, Італія, Люксембург.

Водночас, майже половина респондентів повідомила (49%), що їх компанія не планує повертати працівників до офісу найближчим часом. 34% зазначили, що найближчим часом, компанія планує повертати всіх працівників до офісу. А 17% респондентів повідомили, що компанія планує повертати не всі категорії працівників.

Загальна ситуація з кадрами

Бізнес вже відчуває брак кадрів. Так, 55% компаній підтвердили, що вже відчувають брак кадрів, 33% зазначили, що відчувають це частково і ще 12% поки не відчувають недостачі.

Які вакансії, на думку HR спільноти, найскладніше закрити. Це, зокрема:

менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);

спеціаліст вузького профілю;

спеціаліст зі знанням англійської мови;

маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;

юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес аналітик;

інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;

слюсар, механік;

виробничий персонал;

робітники магазину: кухар, пекар, розробник риби;

обслуговуючий персонал;

Загалом же HR спеціалісти виділили наступні проблеми на ринку праці України зараз:

дефіцит талантів;

мобілізація;

бажання працювати віддалено;

відтік кваліфікованих кадрів за кордон;

вигорання і втома співробітників;

український бізнес продовжує працювати в «сірому» або «чорному» полі, що не дуже приваблює повернення населення, яке виїхало;

диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу;

низький рівень заробітної плати;

брак фахівців зі знанням англійської мови;

зі сторони HR відділів: ейджизм та упередженість щодо гендерних ролей;

офіційне працевлаштування військовозобов'язаних (через ризик бути мобілізованим);

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