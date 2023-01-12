Понад мільярд гривень на фінансування економіки під час війни: як Укрексімбанк працює з NPL — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Понад мільярд гривень на фінансування економіки під час війни: як Укрексімбанк працює з NPL Сьогодні 09:52

Дмитро Каплюк, член правління Укрексімбанку

Коли здавалося, що на фінансову систему України чекають лише катастрофічні втрати, державний банк навіть в умовах повномасштабної війни зумів повернути понад 1 млрд грн заборгованих коштів, які вже працюють на економіку країни.

Стягнення NPL (проблемної заборгованості) — важлива частина роботи будь-якого банку. Й державний Укрексім покладав на 2022 рік амбітні плани у цьому напрямку — масштабні за обсягами та напрямами. Проте російське вторгнення поставило не лише Ексім, а й всю банківську систему перед вибором: «заморозити» більшість проєктів зі стягнення NPL або ризикнути адаптувати стратегію до військових реалій.

Команда банку прийняла непросте рішення: не тільки продовжити, а й посилити роботу з NPL. Час показав, що то була вірна стратегія: за 11 місяців банк забезпечив погашення проблемних заборгованостей на суму понад 1 мільярд гривень. Це близько 70% від показників 2021 року.

Важливо, що майже 60% від загальної суми погашень NPL склали надходження від платежів за реструктуризованими кредитами та від продажу стягнутого майна.

"Робота з NPL ніколи не була настільки складною, як у 2022 році. З точки зору процедури — кілька місяців не працювали державні реєстри та судова система, діяв мораторій на стягнення арештованого майна у виконавчих провадженнях, відкритих за нотаріальними написами. Потенційні покупці, звичайно, зважали й на динаміку бойових дій на території України, й на можливий колапс в економіці. Це значно знижувало їх потяг до інвестицій. В безпрецедентних умовах опинились всі: і банківська система, і клієнти банку, і потенційні інвестори.

Протягом одинадцяти важких турбулентних місяців банк сформував пул потенційних покупців заставних і непрофільних активів банку. Висока якість і ліквідність активів Укрексіму на продаж — один з найважливіших факторів, що вплинув на потужний результат роботи з NPL", — зазначає член Правління Укрексімбанку Дмитро Каплюк.

Щоб не знижувати темпи погашення NPL та не нести додаткові витрати у кризові часи, банк адаптував до нових реалій свою стратегію роботи із проблемними заборгованостями. Так, для стягнення NPL застосовувались як класичні інструменти врегулювання проблемної заборгованості, так і відносно нові для державних банків. Зокрема, йдеться про продаж права вимоги за кредитами, участі банку як покупця в аукціонах з продажу майна, що перебуває у заставі банку, співпраці з колекторськими компаніями для роботи із заборгованістю фізичних осіб тощо.

Реструктуризації

Розуміючи економічну та військову ситуацію, банк йшов назустріч клієнтам. Укрексім швидко провів реструктуризації заборгованості для тих позичальників, що могли продовжувати працювати в умовах воєнного стану. Не сплачували за кредитами лише ті позичальники, чиї активи перебували безпосередньо у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Прозорі аукціони

Ще до початку повномасштабної війни Укрексімбанк одним з перших серед державних банків впровадив чітку нормативну базу щодо порядку продажу боргу. Аби досягти максимального рівня повернення заборгованості за кожним складним випадком, банк передбачив декілька стадій продажу проблемних кредитів на відкритих та прозорих аукціонах. Так, перші два аукціони відбуваються за класичною англійською схемою — на підвищення ціни. Для наступних застосовується схема голландських аукціонів зі зниженням ціни до заздалегідь визначеного рівня.

Попри всі складнощі «воєнного року» Укрексімбанк зміг провести всі заплановані англійські аукціони з продажу прав заборгованості юридичних та фізичних осіб. Проте на цьому робота не завершується: наразі вже прийнято рішення про продаж перших кейсів на голландських аукціонах, торги за якими стартують у січні 2023 року.

Аукціони з продажу стягнутого майна проходили цілком прозоро, за наявністю щонайменше кількох потенційних покупців за кожним об’єктом. Серед найуспішніших торгів — продаж нежитлових приміщень у центрі Києва на суму майже 200 млн грн. та продаж виробничих будівель колишнього інструментального заводу у Кам’янці-Подільському за понад 50 млн грн.

«У другому кейсі особливо важливо, що новий власник виробничих будівель взяв на себе зобов’язання долучитися до урядової програми з релокації виробничих об’єктів та евакуйованих із зони бойових дій підприємств», — зазначає член Правління Укрексімбанку Дмитро Каплюк.

Викуп заставного майна

Також у 2022 році Укрексім почав застосовувати раніше непопулярний серед державних банків інструмент — безпосередню участь як банку покупця в аукціонах з продажу майна, що перебуває у заставі. В минулому Укрексімбанк мав досвід, коли майно позичальників продавалось зі значними знижками. У таких випадках банк був змушений докладати додаткових зусиль для оскарження результатів торгів. Отже, за низкою аукціонів з продажу майна банк став брати участь у торгах як покупець.

Стратегія довела свою результативність: державний банк не тільки запобігає реалізації схем продажу майна за заниженою вартістю, але й має можливість самостійно провести його наступний продаж з допуском широкого кола інвесторів. Яскравими прикладами цього стали справа про банкрутство автомобільної корпорації та продаж у виконавчому провадженні торгово-розважального комплексу, що розташований на Оболоні у Києві. Ці угоди дали банку змогу повернути заборгованість на суму понад 200 млн грн.

Заборгованість фізичних осіб

Частка проблемних кредитів фізичних осіб в Укрексімбанку є незначною, однак банк працює і в цьому напрямку. Від початку повномасштабного вторгнення Укрексім йшов назустріч всім позичальникам, готовим до співпраці, та застосовував різні програми добровільного врегулювання заборгованості. Що стосується позичальників, які тривалий строк відмовляються співпрацювати з банком, то частину таких боргів було передано на врегулювання колекторським компаніям — безумовно, з дотриманням усіх вимог НБУ та чинного законодавства. Це новий для Укрексімбанку інструмент, завдяки застосуванню якого 150 кредитів, за якими не було жодних надходжень протягом останніх 3 років, повністю погашені цьогоріч.

Адекватний рівень резервів під NPL — це операційна стійкість банку

"Насьогодні під портфель проблемних активів сформовано належний рівень резервів та, відповідно, він не має впливу на операційну стійкість банку. 11 місяців воєнного року довели два важливих постулати. Так, наявний запас міцності дозволяє Укрексімбанку впевнено проходити цей важкий для країни період. А робота зі зниження рівня NPL може бути ефективною і варта зусиль навіть за таких умов.

Банк продовжує проводити ретельний моніторинг якості кредитного портфеля та адекватно оцінювати ризики. У наступному році ми посилимо заплановані заходи з врегулювання NPL та розраховуємо повернути значні обсяги проблемної заборгованості. Зокрема, тільки від продажу прав вимоги на голландських аукціонах очікуємо отримати не менше мільярда гривень", — коментує Дмитро Каплюк.

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