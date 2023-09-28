Понад 91 тис. громадян перемістилися з Донеччини в межах обов’язкової евакуації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 91 тис. громадян перемістилися з Донеччини в межах обов’язкової евакуації

9
Із Донецької області до безпечних регіонів перемістилися понад 91 тис. громадян у межах обов’язкової евакуації із серпня 2022 року, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«Уже понад рік проводиться обов’язкова евакуація населення Донецької області. Таким чином, з серпня 2022 року до безпечних регіонів перемістилися більше ніж 91 тисяча громадян. Серед них — понад 11,5 тисяч дітей і більш як 4 тисячі маломобільних», — повідомила пресслужба міністерства.
Зазначається, що наразі обов’язкова евакуація з Донецької області здійснюється спеціальним поїздом до Житомирської області один раз за вісім днів у парні числа.
«Після прибуття евакуйовані отримують фінансову допомогу від держави у розмірі 3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю й 2 000 грн — для дорослих. На Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безкоштовних прихистках. Їм надають гуманітарну і психологічну допомогу, а також супровід при оформленні довідки внутрішньо переміщеної особи та виплат ВПО», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.