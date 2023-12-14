Понад 90% базових станцій «Київстар» в робочому стані — речниця — Finance.ua

Понад 90% базових станцій «Київстар» в робочому стані — речниця
Понад 90% базових станцій мобільного оператора «Київстар» на підконтрольних Україні територіях працюють.
Про це повідомила речниця компанії Ірина Леліченко у Facebook.
«Розвінчуємо чутки. „Хакери „вбили“ не тільки головний пункт управління всією мережею, а й знесли конфігурації на базових станціях“ — це нісенітниця. Понад 90% базових станцій Київстару на підконтрольній Україні території - у працездатному стані», — зазначила вона.
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Наразі вони обробляють голосовий трафік, який активно зростає.
Речниця оператора зазначила, що у Київстар не один «головний пункт управління мережею». Компанія у перші місяці війни побудувала кілька резервних пунктів, зараз вони також в робочому стані.
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