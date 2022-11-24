Понад 85% потягів УЗ затримується (список) — Finance.ua
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Понад 85% потягів УЗ затримується (список)

Фондовий ринок
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На ранок четверга 95 потягів Укрзалізниці продовжують рух, проте затримки на понад годину стосуються майже всіх рейсів, а деякі поїзди будуть в дорозі на 10 годин довше.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Через знеструмлення великої частини мережі 81 з 95 потягів у дорозі має затримку у понад годину. На деяких маршрутах затримка сягає 10-13 годин:
  • № 711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);
  • № 749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08);
  • № 17 Харків-Ужгород (+11:04);
  • № 119 Запоріжжя-Львів (+10:58);
  • № 3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).
В УЗ кажуть, що технічно найскладнішими затримками є потяги Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі. Вагони забезпечуються термоковдрами, але для забезпечення комфорту й тепла для пасажирів у четвер два маршрути, на Краматорськ (712) та на Дніпро (732), були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення.
Крім того, компанія перебуває в комунікації з міжнародними партнерами — вони надають виділені локомотиви, щоб забезпечити стикування, та допомагати українцям, що прибувають на їхні вокзали. Наразі на українських вокзалах розгорнуті хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.
Укрзалізниця нагадує, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встигли на свої рейси, з тим же квитком пускатимуть на наступний рейс того ж напрямку.
За матеріалами:
Економічна Правда
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