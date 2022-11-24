Понад 85% потягів УЗ затримується (список) — Finance.ua

Понад 85% потягів УЗ затримується (список) Сьогодні 11:34 — Фондовий ринок

На ранок четверга 95 потягів Укрзалізниці продовжують рух, проте затримки на понад годину стосуються майже всіх рейсів, а деякі поїзди будуть в дорозі на 10 годин довше.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Через знеструмлення великої частини мережі 81 з 95 потягів у дорозі має затримку у понад годину. На деяких маршрутах затримка сягає 10-13 годин:

№ 711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);

№ 749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08);

№ 17 Харків-Ужгород (+11:04);

№ 119 Запоріжжя-Львів (+10:58);

№ 3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).

В УЗ кажуть, що технічно найскладнішими затримками є потяги Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі. Вагони забезпечуються термоковдрами, але для забезпечення комфорту й тепла для пасажирів у четвер два маршрути, на Краматорськ (712) та на Дніпро (732), були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення.

Крім того, компанія перебуває в комунікації з міжнародними партнерами — вони надають виділені локомотиви, щоб забезпечити стикування, та допомагати українцям, що прибувають на їхні вокзали. Наразі на українських вокзалах розгорнуті хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням від World Central Kitchen, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.

Укрзалізниця нагадує, що пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встигли на свої рейси, з тим же квитком пускатимуть на наступний рейс того ж напрямку.

Економічна Правда За матеріалами:

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