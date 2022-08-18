Понад 5 тис. аукціонів в системі Прозорро.Продажі з початку війни: скільки заробили організатори — Finance.ua

Понад 5 тис. аукціонів в системі Прозорро.Продажі з початку війни: скільки заробили організатори Вчора 15:45 — Казна та Політика

Понад 5 тис. аукціонів в системі Прозорро.Продажі з початку війни: скільки заробили організатори

Від початку війни, з 24 лютого 2022 року, в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі відбулося 5530 онлайн аукціонів. За підсумками цих торгів організатори заробили понад 1 млрд грн до бюджетів різних рівнів.

Майже 390 млн грн організатори заробили від продажу майна та активів через онлайн-аукціони, ще майже 334 млн грн одержали від торгів з процедури банкрутства. Близько 200 млн грн за час війни принесли аукціони з оренди та відчуження землі.

За час війни найбільше завершених аукціонів — понад 3 тисячі — з оренди майна. Також були закриті угоди по 696 онлайн-аукціонах з оренди землі.

За даними публічного модуля аналітики , за час війни в системі Прозорро.Продажі оголошено 3000 нових аукціонів на понад 1.8 млрд гривень. Найактивніше організатори оголошують аукціони з оренди комерційного майна — 1091 лот та державного й комунального майна — 457 аукціонів. Під час війни в системі також активно оголошують нові аукціони з продажу майна та активів — таких 372.

На сьогодні у системі Прозорро.Продажі 1615 аукціонів, торги по яких успішно відбулися і триває оформлення угод. Коли договори за цими аукціонами будуть укладені, організатори зароблять понад 1.7 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

28 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 7451, який пришвидшує та спрощує приватизацію на час війни;

документом передбачається відновлення аукціонів з малої приватизації в системі та переведення на Прозорро.Продажі аукціонів з великої приватизації;

уся інформація про хід та результати аукціонів з приватизації буде доступною та відкритою у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale.

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