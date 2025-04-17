Понад 2 млн за рік: скільки заробляють обласні прокурори в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Понад 2 млн за рік: скільки заробляють обласні прокурори в Україні (інфографіка) Сьогодні 19:37

Понад 2 млн за рік: скільки заробляють обласні прокурори в Україні (інфографіка)

У 2024 році найвища зарплата серед керівників обласних прокуратур була у Віктора Тимчука: головний прокурор Волинської області отримав понад 2 млн гривень. «Слово і діло» проаналізувало декларації керівників обласних прокуратур і пропонує на інфографіках подивитися, скільки вони заробили і які заощадження мають.

Зарплати обласних прокурорів

Віктор Тимчук, який вже п’ять років очолює Волинську обласну прокуратуру, задекларував за 2024 рік 2,002 млн грн зарплати.

Його колега з Одеської області Ігор Домущей заробив 1,965млн грн.

По 1,9 млн грнзарплати задекларували Сергій Біжко (керівник Дніпропетровської обласної прокуратури), Олександр Білошицький (Житомирська обласна прокуратура), Олександр Панченко (Сумська обласна прокуратура).

Керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький, керівник прокуратури Криму Ігор Поночовний, керівник Київської обласної прокуратури Максим Крим, керівник Чернігівської обласної прокуратури Станіслав Гущесов, перший заступник голови Харківської обласної прокуратури Володимир Лімар задекларували по 1,8 млн грн зарплати.

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Заступник голови прокуратури Запоріжжя Петро Чорний задекларував 1 млн 591,5 тисяч гривень зарплати. Ігор П’ятковський із Хмельницької облпрокуратури заробив 1,558 млн грн, Андрій Байдак із прокуратури Івано-Франківської області — 1,4 млн грн.

Найменше — 929,9 тис. грн — заробив Микола Мерет, який із липня очолює Львівську обласну прокуратуру.

Задекларовані заощадження обласних прокурорів

Жодних заощаджень, якщо вірити деклараціям, немає у першої заступниці голови прокуратури Києва, керівника Полтавської облпрокуратури та першого заступника голови Тернопільської облпрокуратури.

Керівник прокуратури Чернівецької області Ковальський задекларував 1,846 млн грн готівкою та на банківських рахунках.

Перший заступник керівника Миколаївської облпрокуратури Фальченко задекларував 1,353 млн грн та 15,5 тис. дол. Більша частина суми — готівка.

П’ятковський із Хмельницької облпрокуратури задекларував 1,224 млн грн, а також 11 тис. дол. готівкою.

У керівника Сумської облпрокуратури Панченка є 958,2 тис. грн власних коштів, а також 1,829 млн грн готівкою у спільній власності з дружиною.

Керівник Вінницької облпрокуратури вніс до декларації 753,9 тис. грн та 33 тис. дол. заощаджень, керівник Закарпатської облпрокуратури — 533,5 тис. грн та 20 тис. дол.

У Тимчука, який очолює прокуратуру Волині, із заощаджень — 419,7 тис. грн, 67 тис. дол. та 14 тис. євро. Валюту він зберігає готівкою.

Прокурор Криму Поночовний задекларував 345,6 тис. грн та 21 тис. дол., прокурор Рівненської області Козлов — 322,6 тис. грн.

Чорний (Запорізька облпрокуратура) володіє 313,9 тис. грн, у спільній власності — 89 тис. дол. готівкою.

Перший заступник керівника Харківської облпрокуратури Лимар задекларував 252,9 тис. грн, 8,6 тис. дол. та 19 тис. євро готівкою та на банківських рахунках. Крім того, у спільній власності з дружиною у нього є 450 тис. грн та 39 тис. дол.

Слово і Діло За матеріалами:

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