Понад 15 млрд гривень податків сплатила компанія Філіп Морріс Україна у першому кварталі 2026 року Сьогодні 17:45

Понад 15 млрд гривень податків сплатила компанія Філіп Морріс Україна у першому кварталі 2026 року

Київ, 22 квітня 2026 р. — Філіп Морріс в Україні сплатила 15,1 млрд грн податків*, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основну частину податкових надходжень забезпечили акциз та ПДВ.

«Початок 2026 року був надзвичайно складними для всіх українців через постійні обстріли, тривалі перебої з електропостачанням та опаленням. Для Філіп Морріс додатковим серйозним потрясінням став ще й ракетний удар по харківській фабриці у січні. Водночас, попри ці виклики, ми повністю виконали свої зобов’язання перед державою, партнерами та споживачами. Збільшення обсягу сплачених податків було зумовлене передусім зростанням акцизу та злагодженою і ефективною операційною роботою. Загалом від початку повномасштабної війни ми сплатили 189 млрд грн податків. Ця сума могла би бути значно більшою, за умови більш ефективної боротьби держави з нелегальним ринок сигарет та вейпів», — прокоментував фінансовий директор Філіп Морріс в Україні Сергій Кальнооченко.

За його словами, за останні декілька років нелегальний ринок у тютюновій галузі трансформувався у дві категорії. Перша — сіре виробництво сигарет, що підробляє також і міжнародні бренди. Його частка останні півроку тримається на рівні близько 18%. Друга — незаконна торгівля електронними сигаретами, яка, за оцінками Кантар, становить більше 93%. Хоча нелегальні вейпи є відносно новим явищем для ринку, вони становдять не менш серйозну загрозу як для державного бюджету, так і для законослухняного бізнесу.

«Держава втрачає понад 28 млрд грн податків через нелегальний ринок сигарет і ще понад 7,5 млрд через незаконний обіг вейпів. При цьому нелегальні електронні сигарети продаються відкрито, навіть біля станцій метро та у торгово-розважальних центрах. Якщо провести аналогію з іншими сферами, то сума втрат від нелегального ринку сигарет та вейпів майже у два рази більша, ніж видатки держави на підтримку ветеранів, що заплановані в бюджеті на 2026 рік», — додав він.

*Ця сума включає дві юридичні компанії: ПрАТ «Філіп Морріс Україна» та ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибʼюшн».

Довідка:

Філіп Морріс в Україні є одним із найбільших платників податків та інвесторів. Компанія також надає гуманітарну підтримку громадам в Харківській, Львівській, Київській областях, а також співпрацює з найбільшими реабілітаційними фондами — Superhumans, U+System, UNBROKEN та ін. З початку повномасштабного вторгнення було реалізовано проєктів на 431 млн грн.

Нагадаємо, що харківська фабрика Філіп Морріс в Україні залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року — від початку повномасштабного вторгнення росії.

У 2024 році Філіп Морріс в Україні відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. Для роботи на новій фабриці було релоковано 250 співробітників харківської фабрики.

