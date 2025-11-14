Поляки заробляють удвічі менше, ніж у середньому в Євросоюзі — Євростат Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Поляки заробляють удвічі менше, ніж у середньому в Євросоюзі — Євростат

Середня річна заробітна плата в Польщі у 2024 році становила приблизно 21,25 тисячі євро брутто. Це на понад три тисячі євро більше, ніж роком раніше. Водночас цей показник усе ще нижчий за середній рівень у Європейському Союзі, який торік сягнув 39,8 тисячі євро.

Про це повідомляє Польське радіо із посиланням на дані Євростату.

Середня зарплата в ЄС

Євростат повідомив, що у 2024 році середня річна заробітна плата в ЄС, перерахована на повну зайнятість, становила 39,8 тисячі євро брутто, що на 5,2% більше, ніж у 2023 році, коли вона дорівнювала 37,8 тисячі євро.

У Польщі цей показник зріс із 18,2 тисячі євро до 21,25 тисячі євро.

Річна заробітна плата, перерахована на повну ставку, показує середній річний дохід працівника за умови, що він працює повний робочий день протягом усього року. Це дає змогу точніше порівнювати рівень доходів між країнами.

Де в Європі платять найбільше та найменше

Найвищу середню річну зарплату брутто минулого року зафіксовано в Люксембурзі — 83 тисячі євро.

На другому місці Данія з показником 71,6 тисячі євро, а на третьому Ірландія — 61,1 тисячі євро.

Найнижчі середні зарплати отримували працівники в Болгарії — 15,4 тисячі євро, Греції — 18 тисяч євро та Угорщині — 18,5 тисячі євро.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посилання на дані GUS писав , що у вересні 2025 року середня валова зарплата в корпоративному секторі в Польщі склала 8 750,34 злотих, що на 7,5% більше, ніж рік тому. При цьому зайнятість у підприємницькому секторі трохи знизилася — на 0,8%.

Крім того, президент Польщі підписав поправку до Трудового кодексу, яка змінює порядок обчислення стажу роботи. Нові правила набудуть чинності 1 січня 2026 року і стосуватимуться як працівників державного, так і приватного сектору. Поправки мають вирівняти умови між працівниками, які працюють за трудовим договором, і тими, хто виконує роботу за цивільно-правовими угодами або веде власний бізнес.

📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.