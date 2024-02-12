Поляки блокують кордон на двох напрямках: в ДПСУ розповіли, хто може проїжджати — Finance.ua

Поляки блокують кордон на двох напрямках: в ДПСУ розповіли, хто може проїжджати Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

Блокування відбувається на двох напрямках з боку польського кордону, утворилися черги.

«Учасники блокади перешкоджають руху вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску Ягодин і Рава-Руська», — сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

При цьому зазначив, що раніше був розблокований напрямок пункту пропуску Шегині. «Зараз рух відбувається, але не можна виключати того, що такі дії можуть поновитися», — сказав Демченко.

Він розповів, що на території Польщі в черзі на двох заблокованих напрямках 1050 вантажівок - 400 з них навпроти Рава-Руської і 650 навпроти пункту пропуску Ягодин.

За його словами, є черга із 1000 вантажівок в напрямку пункту пропуску Краківець. «Цей напрямок не блокується, але черга виникла через те, що інші напрямки блокуються і водії шукають альтернативні напрямки для перетину кордону», — додав Демченко.

В ДПСУ зазначили, що на тих напрямках, де блокується рух транспортних засобів, є можливість перетину кордону і легковими автомобілями, і автобусами.

УНІАН За матеріалами:

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