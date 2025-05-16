Політика Китаю змушує Apple знижувати ціни на iPhone — Finance.ua

Політика Китаю змушує Apple знижувати ціни на iPhone Сьогодні 06:27 — Технології&Авто

Політика Китаю змушує Apple знижувати ціни на iPhone

Зниження ціни на iPhone на третину на основних китайських електронних комерційних платформах — це свідчення про зміну стратегії Apple на китайському ринку.

Про це пише Techwireasia.

«Повільна економіка Китаю зробила споживачів більш чутливими до цін, тоді як зростаючий націоналізм робить покупку китайського більш привабливою. А програма субсидій, призначена для стимулювання внутрішнього споживання, стала зброєю проти іноземних брендів», — зазначає сайт.

«Наслідки виходять за межі Китаю. Якщо Apple внормує знижки на своєму другому за величиною ринку, утримувати преміальні ціни в інших місцях стане важче і призведе до коригувань цін у глобальному масштабі», — прогнозує Techwireasia.

«Для компанії, яка історично контролювала преміальне ціноутворення на глобальному рівні, це не знижки, це сигнали тривоги», — говориться у статті.

Основний виклик, з яким стикається Apple: як зберегти преміальну позицію в глобальному масштабі, одночасно конкуруючи на дедалі більшому ринку товарів у Китаї.

При чому Techwireasia зазначає, що офіційно Apple не оголосила про зниження цін, а працює через канали дистриб’юторів. Apple розглядає можливість підвищення цін на свою осінню лінійку iPhone на ринку США і робить цілком протилежне в Китаї, говориться у статті.

Програму субсидій китайського уряду, яка пропонує до 500 юанів за смартфони вартістю до 6000 юанів, сайт називає революційною зміною. І Apple доводиться знижувати ціни, щоб відповідати вимогам для отримання субсидій, зазначає Techwireasia.

А це виклик глобальній архітектурі бренду Apple, яка витратила десятиліття на культивування іміджу преміум-ексклюзивності, з постійним глобальним ціноутворенням.

Економічна Правда За матеріалами:

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