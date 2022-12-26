Поліція викрила схему привласнення ₴530 мільйонів на будівництві метро в Києві — Finance.ua
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Поліція викрила схему привласнення ₴530 мільйонів на будівництві метро в Києві

Кримінал
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Поліція викрила схему привласнення ₴530 мільйонів на будівництві метро в Києві
Поліція викрила схему привласнення ₴530 мільйонів на будівництві метро в Києві, Фото: npu.gov.ua
Правоохоронці викрили механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво гілки столичного метро.
Про це повідомляє Національна поліція України.
«Наразі досліджується факт можливого заволодіння та легалізації організаторами оборудки 530 млн грн, які отримані як оплата за будівельні роботи. Для попередження подальших сумнівних операцій із бюджетними коштами заблоковано понад 160 млн грн на рахунках, задіяних у протиправній схемі підприємств», — сказано в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що у 2018 році між київським метрополітеном та підрядником було укладено договір на 5,9 млрд грн, який профінансовано на 4 млрд грн. Проте заплановані роботи були виконані тільки на 60%, зазначені у договорі строки порушені, а стан будівництва і досі не змінився.
У подальшому, у жовтні 2022 року, на рахунки підконтрольних підприємств як попередня оплата за будівельні роботи перераховано ще 530 млн грн, незважаючи на те, що дані підприємства не мали відповідних кваліфікованих працівників і власної спецтехніки.
22 грудня поліцейські провели майже 30 обшуків за адресами фігурантів. Вилучили фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, які містять важливі для досудового розслідування відомості.
Наразі досліджується факт можливого заволодіння та легалізації організаторами оборудки 530 млн грн, які були сплачені за будівельні роботи.
Крім того, для попередження подальших сумнівних операцій із бюджетними коштами за ініціативи Нацполіції Державною службою фінансового моніторингу України заблоковано 160 млн грн, які знаходилися на рахунках задіяних у протиправній схемі підприємств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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