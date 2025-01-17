Поліція проводить більше 200 обшуків через справи щодо втечі ухилянтів за кордон — Finance.ua
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Поліція проводить більше 200 обшуків через справи щодо втечі ухилянтів за кордон

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Національна поліція проводить більше 200 обшуків в рамках справ щодо незаконного перетину кордону ухилянтами.
Про це повідомляє Telegram-канал Національної поліції.
Правопорушення вчиняються шляхом здійснення:
  • шахрайств;
  • підробки документів;
  • несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів;
  • підкупу службових осіб.
Зазначається, що обшуки проводять в 19 областях України в осіб, які причетні до незаконних оборудок.
Подробиці обіцяють розкрити після завершення слідчих дій.

Воєнний стан

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні запроваджено воєнний стан, який застосовують у випадках, коли країна стикається із загрозою нападу чи прямою збройною агресією.
За матеріалами:
Finance.ua
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