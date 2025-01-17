Поліція проводить більше 200 обшуків через справи щодо втечі ухилянтів за кордон — Finance.ua

Поліція проводить більше 200 обшуків через справи щодо втечі ухилянтів за кордон
Національна поліція проводить більше 200 обшуків в рамках справ щодо незаконного перетину кордону ухилянтами.
Про це повідомляє Telegram-канал Національної поліції.
Правопорушення вчиняються шляхом здійснення:
- шахрайств;
- підробки документів;
- несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів;
- підкупу службових осіб.
Зазначається, що обшуки проводять в 19 областях України в осіб, які причетні до незаконних оборудок.
Подробиці обіцяють розкрити після завершення слідчих дій.
Воєнний стан
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні запроваджено воєнний стан, який застосовують у випадках, коли країна стикається із загрозою нападу чи прямою збройною агресією.
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