Поліція проводить більше 200 обшуків через справи щодо втечі ухилянтів за кордон — Finance.ua

Поліція проводить більше 200 обшуків через справи щодо втечі ухилянтів за кордон Сьогодні 12:23

Національна поліція проводить більше 200 обшуків в рамках справ щодо незаконного перетину кордону ухилянтами.

Про це повідомляє Telegram-канал Національної поліції.

Правопорушення вчиняються шляхом здійснення:

шахрайств;

підробки документів;

несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів;

підкупу службових осіб.

Зазначається, що обшуки проводять в 19 областях України в осіб, які причетні до незаконних оборудок.

Подробиці обіцяють розкрити після завершення слідчих дій.

Воєнний стан

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні запроваджено воєнний стан, який застосовують у випадках, коли країна стикається із загрозою нападу чи прямою збройною агресією.

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