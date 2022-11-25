Польща випробовує нові БМП Barsuk (відео) — Finance.ua

Польща випробовує нові БМП Barsuk (відео) Сьогодні 04:37 — Технології&Авто

Бойовий модуль складається з 30-мм гармати, кулемета калібру 7,62-мм та ПТРК, пише auto.bigmir.net

Після передачі Україні великої кількості різної броньованої техніки, Польща почала активно поповнювати свої запаси бронемашин. Так, нещодавно для польових випробувань військовим було передано бронемашину Barsuk. За словами польських генералів, ця БМП здатна надати польській армії ті можливості, яких раніше вони не мали.

Нові бронемашини мають прийти на заміну ще радянським БМП-1, частина з яких Польща передала Україні. Нові бронемашини мають вагу в 28 тонн, а їхня максимальна швидкість на дорогах загального користування становить близько 65 км/год. Як і радянські БМП, дана бронемашина може долати водні перешкоди, розвиваючи швидкість до 8 км/год.

Після випробування військові повинні передати розробникам свої зауваження щодо ергономіки та зручності використання нового БМП. Це допоможе довести бронемашину до ідеалу після прийняття її на озброєння. У разі успішних тестів, БМП Borsuk можуть стати новим бронетранспортером для ЗС Польщі.

Нова БМП отримала передньомоторне компонування. Відразу після двигуна з трансмісією в БМП розташувався відділ управління та бойова частина. На цей час відомо, що бронемашина матиме і другу конфігурацію.

На озброєнні польської БМП стоятиме модуль НZSSW-30, який складається з 30-міліметрової гармати (боєзапас 200 снарядів) та 7,62-мм кулемета (боєзапас 400 набоїв). Крім цього, модуль отримає подвійне протитанкове встановлення Spike-LR. Також конструкція бойового модуля передбачає встановлення додаткової броні.

Усередині можуть спокійно розміститися троє людей екіпажу, а на борт БМП бере до 6 бійців. У рух цю техніку наводить дизельний двигун MTU 8V-199-TE20 на 720 к.с.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.