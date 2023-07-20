Польща вимагає продовжити обмеження на імпорт українського зерна: що кажуть у Кабміні — Finance.ua
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Польща вимагає продовжити обмеження на імпорт українського зерна: що кажуть у Кабміні

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Польща вимагає продовжити обмеження на імпорт українського зерна: що кажуть у Кабміні
Польща вимагає продовжити обмеження на імпорт українського зерна: що кажуть у Кабміні
У Польщі заявили, що не відкриватимуть кордон з Україною після 15 вересня, якщо ЄС не продовжить обмеження на імпорт українського зерна. У Кабміні розкритикували такі заяви, нагадавши, що світ опинився на порозі глобальної продовольчої кризи.
Про це повідомляє у Twitter віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
«Польські урядовці кажуть, що європейські кордони також будуть закриті для українського зерна. Демократія — це коли уряд діє як виконавча влада, а не як передвиборчий штаб», — написала Стефанішина.
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Вона нагадала, що через блокування росією Чорного моря для українського експорту, світ знову опинився на порозі глобальної продовольчої кризи.
Віцепрем'єр закликала європейських партнерів працювати разом задля забезпечення світової продовольчої безпеки та «економічного виживання» України, що означає безперешкодний український експорт до ЄС.
«Також має бути передбачений механізм компенсації для українських фермерів, які продовжують працювати в полях, попри ризик для життя», — додала Стефанішина.

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку травня Єврокомісія ухвалила рішення заборонити імпорт української пшениці до Болгарії, Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії. Це було пов’язано з відповідними вимогами вказаних країн, оскільки імпорт сильно вплинув на ціни на внутрішніх ринках.
Обмеження мали діяти до 5 червня, але їх продовжили до 15 вересня.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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