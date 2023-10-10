Польща розробляє проект будівництва швидкісного залізничного сполучення з Україною — Finance.ua

Польща розробляє проект будівництва швидкісного залізничного сполучення з Україною Сьогодні 16:31

Центр європейських проєктів Польщі розробляє проєктну документацію для організації швидкісного залізничного сполучення з Україною в межах Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), повідомила уповноважена уряду Польщі з питань польсько-української співпраці у сфері розвитку Ядвіга Емілевич.

«Центр європейських проєктів сьогодні працює над проєктною документацією з боку Польщі в цьому питанні», — сказала вона на Другому форумі відбудови України, організованому днями у Варшаві Польським агентством з інвестицій і торгівлі (PAIH).

За словами Емілевич, включення залізничного сполучення від кордонів Польщі до Львова, Києва, Маріуполя та Одеси до TEN-T дає змогу профінансувати розроблення проєктної документації з європейських фондів.

Говорячи про поточні складнощі, вона зазначила, що поточний ремонт залізничних колій між Україною та Польщею гальмується через необхідність обмеження руху на кілька годин за день. «PKP (Польська державна залізниця — ІФ-У) на прохання української сторони погодилася відкласти виконання ремонту, щоб не зупиняти рух», — пояснила вона.

Як повідомлялося, польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH) у липні 2023 року відновило роботу представництва в Києві. PAIH склала реєстр польських компаній, зацікавлених в участі у відновленні України. До нього увійшли понад 2,5 тис. польських підприємств.

Трансєвропейська транспортна мережа (TEN-T) створюється Євросоюзом з метою з'єднати Європу із заходу на схід і з півночі на південь мережею автошляхів, залізниць, аеропортів і водних шляхів. Розвиток транспортної системи відбуватиметься у два етапи: до 2030 року має бути завершено побудову «ключової» мережі й до 2050 року — «загальної» мережі.

У липні 2023 року Європейська комісія внесла зміни до індикативних карт TEN-T, внісши до неї українські логістичні шляхи. Північно-Балтійський коридор було подовжено через Львів і Київ до Маріуполя, Балто-Чорноморсько-Егейський коридор подовжено через Львів, Чернівці (Румунію і Молдову) до Одеси, коридори Балтійське море-Адріатичне море і Рейн-Дунай проходитимуть через Львів. За інформацією Мінвідновлення, включення логістичних маршрутів до мережі TEN-T дає змогу усунути наявні перешкоди під час проведення логістичних операцій, залучити європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури та отримати доступ до інструментів допомоги ЄС у питанні розбудови української частини мережі.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.