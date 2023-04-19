Польща розблокує транзит українського зерна в країни ЄС — Мінекономіки — Finance.ua
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Польща розблокує транзит українського зерна в країни ЄС — Мінекономіки

Технології&Авто
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Польща розблокує транзит українського зерна в країни ЄС — Мінекономіки
Польща розблокує транзит українського зерна в країни ЄС — Мінекономіки
Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції. Польща розблокує транзит через територію країни українських зернових культур до портів в Європу. Він запрацює у ніч з четверга 20 квітня на пʼятницю 21 квітня поточного року.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки з посиланням на віцепрем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.
«Уряд очікує офіційної комунікації від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі», — йдеться у повідомленні.
Щодо скасування заборони на ввезення української сільськогосподарської продукції на польський ринок не повідомлялось.
Нагадаємо, 17 квітня у Мінагрополітики повідомили, що перемовини між Україною та Польщею щодо експорту і транзиту української сільськогосподарської продукції до або через Польщу ще тривають.
30 березня польський прем’єр Матеуш Моравецький заявив, що в уряді Польщі планують розробити правила, які дозволять обмежити ввезення українського збіжжя до країни, бо «це зерно сьогодні дестабілізує наш ринок». У Єврокомісії заявили, що віддані подальшій підтримці України, однак імпорт українського збіжжя чинить тиск на сусідні країни, які фактично «завалені» українським зерном.
15 квітня міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда повідомив, що затвердив заборону на імпорт української сільгосппродукції.
16 квітня стало відомо, що уряд Угорщини слідом за Польщею ухвалив рішення тимчасово заборонити імпорт агропродукції з України задля захисту інтересів місцевих виробників.
17 квітня уряд Словаччини ухвалив рішення про тимчасове зупинення імпорту зерна та деяких харчових продуктів з України. Заборона на імпорт почне діяти з 19 квітня. Транзит продуктів українського виробництва через Словаччину й надалі буде можливий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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