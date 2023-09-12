Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна: реакція України — Finance.ua

Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна: реакція України Сьогодні 16:18 — Аграрний ринок

Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна: реакція України

Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції після 15 вересня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

«Уряд захищає польських фермерів! Ми не відкриємо кордони для українського зерна! Ембарго залишається!» — написав Моравецький.

Реакція України

Прем'єр України Денис Шмигаль зазначив , що наша держава, попри війну і блокування портів росією, дотримується своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС та за правом Світової організації торгівлі.

«Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ (Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. — Ред.)», — написав він.

Нагадаємо, у травні Євросоюз дозволив п’яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони мав закінчитися 15 вересня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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