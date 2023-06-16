Польща повідомила про завершення будівництва електронного бар'єру на кордоні з білоруссю — Finance.ua
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Польща повідомила про завершення будівництва електронного бар'єру на кордоні з білоруссю

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Будівництво загородження на польсько-білоруському кордоні завершено, повідомила в четвер пресслужба Прикордонної варти Польщі.
«Сьогодні завершилося приймання будівельних робіт зі встановлення електронного бар'єру на польсько-білоруському кордоні», — йдеться в повідомленні.
«Система працює на всій протяжності, тобто 206 км кордону», — додали там.
У польському відомстві також нагадали, що «вже рік на кордоні стоїть фізичний бар'єр, важливий елемент системи охорони кордонів».
Раніше Польща заявляла про плани завершити встановлення електронного бар'єру на кордоні з білоруссю до кінця 2022 року, однак ці плани не були реалізовані через затримки в постачанні тепловізійних камер.
Будівництво електронного бар'єру на кордоні з білоруссю було розпочато в червні минулого року. Повідомлялося, що на кордоні планували встановити 11 контейнерів, у які будуть інтегровані електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення, тепловізійними камерами, десятками кілометрів кабелів виявлення. Контролює роботу електронного бар'єру Центр нагляду в Білостоці.
У січні 2022 року Польща розпочала зведення загородження на кордоні з білоруссю. Воно являє собою сталевий паркан завдовжки 186 км і заввишки 5,5 метра з колючим дротом. На початку жовтня Польща заявила про завершення будівництва загородження.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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