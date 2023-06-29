Польща погодилася скасувати агроблокаду України після 15 вересня — Finance.ua
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Польща погодилася скасувати агроблокаду України після 15 вересня

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Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна та ЄС мають повернути регулярний товарообіг без обмежень, що були запроваджені раніше на вимогу Варшави.
Про це, як повідомляє кореспондент Європейської правди, він заявив на пресконференції в Києві.
Коментуючи наявні зараз обмеження у торгівлі України з ЄС, Дуда заявив, що вважає доцільним їхнє скасування. «Я сподіваюся, що ці рішення мають бути якнайшвидше скасовані», — сказав президент Польщі.
Термін дії нинішніх обмежень спливає 15 вересня, їхнє дострокове скасування не заплановане. Збереження обмежень на наступні майже два місяці необхідні для певної підготовки, що вже триває, додав Анджей Дуда: «Цей час потрібен для того, щоби уникнути явищ, які мають негативний суспільний вплив, і напрацювати механізми, які дозволять без негативних явищ вести товарообмін і транзит».
Президент України Володимир Зеленський додав, що має підтвердження таких планів також від профільного єврокомісара з питань торгівлі Тьєррі Бретона.
«Ми подивимося, як буде все розблоковано, але він (комісар) пообіцяв мені, що після 15-го вересня не може бути продовжено блокувань», — заявив Зеленський.
Як відомо, не всі країни ЄС підтримують таку, позицію. Зокрема, Румунія проситиме ЄС продовжити обмеження українського агроімпорту до кінця року. 5 червня Європейська комісія продовжила заборону до 15 вересня.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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