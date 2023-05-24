Польща хоче купити у Швеції літаки-розвідники — Finance.ua

Польща хоче купити у Швеції літаки-розвідники 24.05.2023, 00:13 — Технології&Авто

Польща хоче купити у Швеції літаки-розвідники

Варшава хоче купити у Стокгольма літаки раннього попередження та контролю виробництва Saab GlobalEye.

Про це після зустрічі 12 міністрів оборони так званої Північної групи у місті Легіоново поблизу Варшави під час брифінгу для ЗМІ заявив віцепрем'єр, міністр національної оборони РП Маріуш Блащак.

«Вперше хочу публічно сказати, що ми дуже просунулися в питанні отримання зі Швеції літаків раннього попередження. Ми вже ведемо детальні переговори, і сподіваюся, що незабаром вони завершаться успіхом», — підкреслив Блащак.

Він зазначив, що під час зустрічі було обговорено, зокрема, агресивну політику росії, співпрацю країн Північної групи, а також підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі. Під час зустрічі також обговорено питання подальшого зміцнення східного флангу НАТО.

Так звану Північну групу складають 12 країн, які є членами НАТО та ЄС (Велика Британія, Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди, Німеччина, Польща).

На сьогодні сучасні літаки-розвідники GlobalEye використовують ОАЕ, планують взяти на озброєння Швеція, Греція, а від сьогодні - Польща.

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Укрінформ За матеріалами:

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