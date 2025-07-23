Польща анонсувала масштабну програму розвитку безпілотників — Finance.ua

Польща анонсувала масштабну програму розвитку безпілотників Сьогодні 18:04

Польща анонсувала масштабну програму розвитку безпілотників

Польща розробила комплекс програм, які суттєво змінюють стратегію використання безпілотників у армії країни. Так, важливі кроки буде зроблено у напрямку випробовування інноваційних систем та навчання операторів.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Польщі.

«Ми вступаємо в революцію безпілотників. Польські збройні сили вступають у нову еру, в якій масове використання безпілотних систем стане одним із основних стовпів нашої оборони», — заявив державний секретар Міністерства національної оборони Цезарій Томчик.

За його словами, цього року у Польщі на закупівлю безпілотників буде виділено 200 мільйонів злотих (2,29 млрд гривень), половина яких піде на системи навчання. Він також наголосив на можливості подвоєння фінансування, якщо вітчизняна промисловість буде готова їх постачати.

«Україна — наша відправна точка. Україна змінила все. Агресія РФ проти України продемонструвала важливість безпілотних систем», — додав Томчик.

Він також також оголосив про спрощення процедур закупівель. Військові зможуть купувати безпілотники, які успішно пройшли випробування, без дотримання положень Закону про державні закупівлі.

«Після випробувань та процесу оцінки військові зможуть закупити системи, які вважатимуть відповідними. Наша мета — зробити безпілотні системи повсякденним озброєнням», — додав Томчик.

Посилаючись на досвід війни в Україні, Томчик оголосив про створення Центру безпілотних літальних апаратів на базі Технологічного інституту ВПС.

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