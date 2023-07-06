Польський досвід допоможе Україні інтегруватися на європейські ринки і зміцнити стійкість енергосистеми — Finance.ua
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Польський досвід допоможе Україні інтегруватися на європейські ринки і зміцнити стійкість енергосистеми

Енергетика
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У Міненерго відбулася робоча зустріч заступника міністра енергетики Ярослава Демченкова з представниками делегації Польського союзу підприємців і працедавців (ZPP) на чолі з віце- президентом союзу Марціном Новацкі.
Сторони обговорили польсько-українську співпрацю в енергетичному секторі та посилення ролі державно-приватного партнерства у процесі відбудови та реформування енергетичної галузі України, залучення іноземних інвестицій.
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Ярослав Демченков наголосив, що Польща має успішний досвід європейської інтеграції, який супроводжувався значним економічним зростанням. Країна стала одним з лідерів у реалізації інфраструктурних проєктів, зокрема в транспортній та енергетичній сфері.
«Польський приклад є показовим для України в тому, як країна, інтегруючись до ЄС, зміцнюється, впроваджуючи європейські практики ведення бізнесу», — зазначив заступник міністра.
Сторони обговорили важливість співпраці на рівні урядів України та Польщі, а також обміну знаннями і підтримки України як країни-кандидата у члени ЄС та застосування польського досвіду євроінтеграції.
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«Важливою є також взаємодія на рівні „уряд — бізнес“ та „бізнес — бізнес“. Відповідні проєкти спільних інтересів можуть з’явитися у контексті відмови від вугілля. І Україна, і Польща здійснюють заходи з декарбонізації. Обидві наші країни стикаються з тим, що виробництво кліматично-нейтральних енергій вимагає систем балансування і забезпечення гнучкої енергосистеми. Це також є вимогою розвитку розподіленої генерації мереж та підвищення енергоефективності у всіх секторах економіки. І тут ми теж можемо співпрацювати», — наголосив заступник міністра.
Під час зустрічі обговорювалися напрямки досягнення синергії у спільному використанні нових технологій в енергетичному секторі, зокрема з метою зміцнення безпеки енергосистеми як в електроенергетиці, так і в газовому секторі.
Сторони також обговорили інвестиції у локалізацію виробництва обладнання, необхідного для здійснення енергетичного переходу.
За матеріалами:
Finance.ua
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