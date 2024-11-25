Польські фермери зупинили протест на кордоні — Finance.ua

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Польські фермери зупинили протест на кордоні

Казна та Політика
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Польські мітингувальники зупинили протест на кордоні з Україною, рух вантажівкок у пункті пропуску «Медика — Шегині» розблоковано.
Як повідомляється у офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України, польська сторона повідомила українську, що протестувальники припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика»:
«На даний час польські фермери припинили протест. Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі».

Блокування кордону з Польщею

Як повідомляв УНІАН, мітінг на кордоні розпочався вранці 23 листопада. Акція мала тривати 48 годин, однак не виключалося, що її можуть продовжити.
ЗМІ з посиланням на джерело в українському міністерстві аграрної політики та продовольства повідомили, що протестувальники роблять це лише заради тиску на власну владу.
Щороку у четверту суботу листопада Україні вшановує пам’ять жертв Голодоморів 1932—1933 років, а також масових штучних голодів 1921—1923 і 1946−1947 років.
В посольстві України в Польщі назвали той факт, що протест почався саме в цей день, «особливо болісним парадоксом».
За матеріалами:
УНІАН
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