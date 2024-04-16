Польські фермери припинили блокування одного пункту пропуску — Finance.ua

Польські фермери припинили блокування одного пункту пропуску Сьогодні 15:20

Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув-Угринів».

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», — зазначили в ДПСУ.

На даний час на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів. Ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави.

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У Держприкордонслужбі просять водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Зазначимо, що польські фермери за минулу добу, 15 квітня, не пропустили жодної вантажівки на трьох пунктах пропуску.

За оцінками НБУ, у лютому 2024 року не відбулося традиційного для цього місяця зростання імпорту товарів через відновлення блокади західних кордонів. Натомість втрати імпорту в лютому становили 350−400 млн доларів.

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