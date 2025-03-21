Польське місто дозволить в’їзд тільки за наявності посвідчення — Finance.ua

Польське місто дозволить в’їзд тільки за наявності посвідчення Сьогодні 21:12 — Світ

Польське місто дозволить в’їзд тільки за наявності посвідчення

З 1 квітня в Сопоті запрацює зона обмеженого доступу (Strefa Ograniczonego Dostępu), яка діятиме в центрі міста. Про це пише inpoland.net.pl

Спочатку обмеження стосуватимуться вулиць Pułaskiego, Bema, gen. Stanisława Fiszera i частини Sobieskiego. Допускатимуться лише особи з відповідним посвідченням особи.

За інформацією речниці Управління доріг і зелених насаджень у Сопоті Анни Диксіньки, право в’їзду в зону отримають, серед інших: мешканці зони та будинків, що знаходяться на розі прилеглих вулиць, які платять податки в Сопоті. Вона зазначила, що в’їзд буде можливий після отримання відповідних ідентифікаторів, виданих Управлінням доріг і зелених насаджень у Сопоті.

Без дозволів у зоні зможуть пересуватися транспортні засоби поліції, міської охорони, пожежної охорони, екстренної медичної служби та міських служб.

Доступ матимуть люди з інвалідністю з паркувальною карткою, ті, хто їде до приватних будинків і гаражів, таксі, велосипеди, електросамокати та інші засоби особистого транспорту.

Як зазначає ZDiZ у Сопоті, ідентифікатор не звільняє від оплати в зоні платного паркування. Таке посвідчення особи видаватиметься максимум на 360 днів.

Документ можна буде отримати онлайн на сайті www. zdiz-sopot.eabonament.com.pl або в офісі Управління доріг і зелених насаджень за адресою Aleja Niepodległości 930.

Посвідчення особи видається після позитивної перевірки наданих документів, термін перевірки складає до 7 днів. Реєстраційний номер транспортного засобу, для якого видано ідентифікатор, розміщується в електронному вигляді на відповідному сервері, що дозволяє здійснювати електронну перевірку наявних авторизацій. При розгляді питання онлайн в обліковому записі користувача з’явиться ідентифікатор у форматі PDF.

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