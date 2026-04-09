Польська мережа Pepco планує відкрити перші магазини в Україні вже у 2026 році Сьогодні 09:44

Pepco працює у форматі дискаунтера та спеціалізується на продажі одягу, товарів для дому й базових побутових речей

Польська мережа магазинів одягу та побутових товарів Pepco розглядає вихід на ринок України. Перші магазини дисконтного ритейлера можуть відкритися у 2026 році.

Про це повідомила Асоціація ритейлерів України (RAU).

Плани щодо відкриття магазинів

Як сказано в публікації, консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA), як офіційний ексклюзивний представник Pepco в Україні, займається пошуком найкращих локацій для міжнародного ритейлера. Зараз ведуться переговори технічного відділу Pepco з підрядниками щодо облаштувальних робіт у певних локаціях. У планах — відкрити до кінця 2026 року 5−10 локацій.

Формат і позиціонування мережі

Pepco — європейська мережа магазинів формату «дискаунтер», яка спеціалізується на продажі одягу, товарів для дому та базових побутових речей за низькими цінами.

Компанія походить із Польщі та працює переважно в країнах Центральної та Східної Європи, пропонуючи широкий асортимент для щоденного використання.

Мережа була сформована у 2004 році після придбання польського бізнесу південноафриканською групою Pepkor і подальшого ребрендингу. З 2010-х років компанія активно розширюється: відкриває магазини у різних країнах Європи та поступово перетворюється на одну з найбільших роздрібних мереж у своєму сегменті.

Станом на 2024 рік мережа мала понад 3500 магазинів і десятки тисяч працівників. Нині вона обслуговує понад 41 млн клієнтів щомісяця.

Громадське радіо

