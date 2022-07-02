Показники NFT токенів впали до найнижчого рівня за рік — Finance.ua
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Показники NFT токенів впали до найнижчого рівня за рік

Фінтех і Картки
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Показники NFT токенів впали до найнижчого рівня за рік
Показники NFT токенів впали до найнижчого рівня за рік
Ажіотаж навколо NFT вочевидь згасає, оскільки щоденний продаж у червні 2022 року впав до річного мінімуму. Бум NFT був підтриманий здоровою та оптимістичною крипто-екосистемою та позитивними настроями інвесторів. Однак ведмежий тренд вплинув на ринок.
Екосистема NFT зафіксувала свої найгірші показники за рік у червні цього року — загальна кількість щоденних продажів впала приблизно до 19 000 з оцінною вартістю 13,8 мільйона доларів обороту — востаннє такі показники були у червні 2021-го.

Як заробити на NFT 🧐

Для порівняння — найбільший продаж відбувся 1 травня 2022 року, коли за день було продано 118 577 NFT на суму 780,4 мільйона доларів. Втім, це не допомогло ринку глобально — за останні три місяці ринкова капіталізація NFT впала майже на 40% зниження обсягу торгів склало 66%.
На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

Почати заробляти на EXMO

За матеріалами:
noworries
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