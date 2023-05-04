Показник зріс майже на чверть: НБУ підрахував обсяг касових оборотів банків — Finance.ua

Показник зріс майже на чверть: НБУ підрахував обсяг касових оборотів банків Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Показник зріс майже на чверть: НБУ підрахував обсяг касових оборотів банків

Обсяг надходжень готівки до кас банків у першому кварталі поточного року становив 601,2 млрд грн. Це на 22,6% більше, порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє Національний банк.

Обсяг видачі готівки з кас банків становив 565,2 млрд грн, що на 3,7% більше, ніж за перший квартал 2022 року.

Інфографіка: НБУ

До топ-3 касових операцій з видачі готівки увійшли (% від загального обсягу видатків):

операції клієнтів з використанням платіжних карток — 84,3%;

підкріплення операторів поштового зв’язку — 4,1%;

придбання іноземної валюти у клієнтів — 4,0%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

операції клієнтів з використанням платіжних карток — 31,9%;

торговельна виручка — 31,6%;

виручка від усіх видів послуг — 17,6%.

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