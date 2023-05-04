Показник зріс майже на чверть: НБУ підрахував обсяг касових оборотів банків — Finance.ua
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Показник зріс майже на чверть: НБУ підрахував обсяг касових оборотів банків

Казна та Політика
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Показник зріс майже на чверть: НБУ підрахував обсяг касових оборотів банків
Показник зріс майже на чверть: НБУ підрахував обсяг касових оборотів банків
Обсяг надходжень готівки до кас банків у першому кварталі поточного року становив 601,2 млрд грн. Це на 22,6% більше, порівняно з аналогічним періодом торік.
Про це повідомляє Національний банк.
Обсяг видачі готівки з кас банків становив 565,2 млрд грн, що на 3,7% більше, ніж за перший квартал 2022 року.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
До топ-3 касових операцій з видачі готівки увійшли (% від загального обсягу видатків):
  • операції клієнтів з використанням платіжних карток — 84,3%;
  • підкріплення операторів поштового зв’язку — 4,1%;
  • придбання іноземної валюти у клієнтів — 4,0%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
  • операції клієнтів з використанням платіжних карток — 31,9%;
  • торговельна виручка — 31,6%;
  • виручка від усіх видів послуг — 17,6%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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