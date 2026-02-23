Поїзд між двома популярними містами України змінить графік Сьогодні 09:22

Державна «Укрзалізниця» з 22 лютого збільшує періодичність курсування поїзда сполученням Одеса — Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

«Щоб підтримати сполучення Одещини в період негоди та блекаутів у регіоні, „Укрзалізниця“ запроваджує щоденне курсування поїзда № 54/53 сполученням Одеса — Дніпро», — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з Одеси поїзд курсуватиме щоденно з 22 лютого, а з Дніпра поїзд курсуватиме щоденно з 23 лютого. Поїзд слідуватиме через станції: Вознесенськ, Помічна, Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Кам’янське, забезпечуючи щоденне сполучення для мешканців та гостей низки регіонів.

Квитки на щоденні рейси вже доступні від 199 гривень у мобільному застосунку УЗ, на сайті перевізника та в касах вокзалів.

