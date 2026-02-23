0 800 307 555
19
Поїзд між двома популярними містами України змінить графік
Державна «Укрзалізниця» з 22 лютого збільшує періодичність курсування поїзда сполученням Одеса — Дніпро.
Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.
«Щоб підтримати сполучення Одещини в період негоди та блекаутів у регіоні, „Укрзалізниця“ запроваджує щоденне курсування поїзда № 54/53 сполученням Одеса — Дніпро», — ідеться в повідомленні.
Зазначається, що з Одеси поїзд курсуватиме щоденно з 22 лютого, а з Дніпра поїзд курсуватиме щоденно з 23 лютого. Поїзд слідуватиме через станції: Вознесенськ, Помічна, Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Кам’янське, забезпечуючи щоденне сполучення для мешканців та гостей низки регіонів.
Квитки на щоденні рейси вже доступні від 199 гривень у мобільному застосунку УЗ, на сайті перевізника та в касах вокзалів.
За матеріалами:
УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
