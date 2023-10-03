Подвійна зарплата не допомагає: чиновники рф чомусь панічно бояться працювати в Україні — Finance.ua

Подвійна зарплата не допомагає: чиновники рф чомусь панічно бояться працювати в Україні Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Російські чиновники не хочуть влаштовуватися на роботу в окупованих регіонах України, попри обіцянки більш високої заробітної плати, через страх перед ВСУ.

Як повідомляє Insider з посиланням на відкриті дані росЗМІ, загроза нових українських контрнаступів в анексованих регіонах, включаючи Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області, змусила російських чиновників неохоче погоджуватися на роботу там.

У вересні 2022 року президент країни-агресора путін підписав указ про офіційну анексію чотирьох українських регіонів з планами наблизити їх до Росії та платити їхнім співробітникам подвійну зарплату. Однак, як йдеться в матеріалі, більш висока зарплата не компенсує ризики, з якими стикаються окупанти.

З кінця минулого року Україна повернула собі частину Східної України. За даними видання, також було вбито невстановлену кількість російських чиновників, в тому числі був вбитий Олексій Катериничев, призначений росією чиновник в Херсоні.

Водночас неназваний російський чиновник, призначений на міністерську посаду в одному з окупованих регіонів, повідомив виданню, що звільнення з посади вважається «дезертирством», за яке загрожує до 10 років позбавлення волі.

Щоб заповнити кадровий дефіцит, кремль проводить передвиборчі змагання за зразком конкурсу «Лідери росії», який розглядається як трамплін для кар'єрного зростання російських чиновників.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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