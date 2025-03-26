Податки для Bolt і Glovo: юрист розповів нюанси законопроєкту — Finance.ua

Податки для Bolt і Glovo: юрист розповів нюанси законопроєкту Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

В Україні планують прийняти закон щодо оподаткування доходів, отриманих на онлайн-платформах, таких, як Bolt, Glovo, Uklon тощо. Передбачається, що громадяни, які отримують дохід від діяльності через такі платформи матимуть сплачувати податок у 5% та військовий збір — теж 5%.

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Адвокат ЮКК «Де-юре» Стріченко Димитрій Анатолійович у коментарі УНІАН розповів про нюанси законопроєкту, який поки що не розглядався парламентом, а його текст був опублікований Міністерством фінансів.

Адвокат зазначає, що поняття «онлайн-платформа», відповідно до тексту законопроєкту, це будь-яке програмне забезпечення, включаючи вебсайт, його частину або застосунки (включаючи мобільні застосунки), що доступне для користувачів та яке дозволяє продавцям товарів та послуг здійснювати комунікацію з іншими користувачами для здійснення прямо або опосередковано звітної діяльності для таких користувачів.

За словами експерта, законодавець при цьому уточнює, що термін «платформа» не включає програмне забезпечення, яке не впливає на можливість здійснення звітної діяльності та забезпечує здійснення виключно будь-якої із таких операцій:

обробку платежів, що здійснюються щодо звітної діяльності;

інформування щодо або рекламу звітної діяльності для користувачів;

перенаправлення або переведення користувачів на платформу.

Тобто всі платформи, що пов’язані зі звітною діяльністю, потрапляють під дію закону. Така діяльність полягає в наступному:

надання в оренду рухомого/нерухомого майна;

особисті послуги;

продаж товарів.

«Таким чином, вебсайт, застосунок, що дозволяє надавати в оренду рухоме/нерухоме майно, особисті послуги чи продаж товарів, забезпечує обробку платежів, інформує або рекламує такі послуги та перенаправляє чи переводить на інший сайт/застосунок і є тією платформою, що потрапить під „податкову косу“. Прикладів сотні: починаючи з популярних платформ купівлі/продажу товарів, продовжуючи сервісами таксі, оренди авто, велосипедів, купівлі їжі і так далі», — сказав Стріченко.

Адвокат вважає, що запропонований законопроєкт однозначно дозволить вивести із тіні мільярди гривень потенційних податків, однак, є і нюанси, якими можуть скористатися користувачі, аби обійти оподаткування.

«Наприклад, законодавець визначив поняття „послуги“, як таке, що здійснюється виключно через таку платформу онлайн або виконується фактично. При цьому оплата за такі послуги, як зазначив продавець, мають здійснюватись на такій платформі. Отже, найбільш ймовірним буде ухилення від такої сплати шляхом зазначення мінімальної вартості. Наприклад, виконання роботи замість реальної вартості буде коштувати 1 грн», — навів приклад Стріченко.

УНІАН За матеріалами:

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