Податковій надали доступ до інформації про обсяг та обіг коштів небанків — Finance.ua

Податковій надали доступ до інформації про обсяг та обіг коштів небанків Вчора 10:14 — Казна та Політика

Податковій надали доступ до інформації про обсяг та обіг коштів небанків

Уряд затвердив зміни до положення про Державну податкову службу, якими функції та права ДПС приводяться у відповідність до норм Податкового кодексу та закону «Про платіжні послуги».

Зокрема, до небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків/електронних гаманців платників податків, ДПС застосовуються такі ж фінансові санкції, як і до банків та інших фінансових установ.

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«ДПС надається право отримувати від небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей довідки у порядку та на підставах, визначених законодавством, та на підставі рішення суду — інформацію про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках/ електронних гаманцях», — зазначили в міністерстві.

Крім того, уточнюється, що постанова надає право ДПС стягувати з небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду, рішень керівника органу стягнення (його заступника або уповноваженої особи) у випадках, передбачених законодавством.

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