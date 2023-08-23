Податковій надали доступ до інформації про обсяг та обіг коштів небанків — Finance.ua
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Податковій надали доступ до інформації про обсяг та обіг коштів небанків

Казна та Політика
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Податковій надали доступ до інформації про обсяг та обіг коштів небанків
Податковій надали доступ до інформації про обсяг та обіг коштів небанків
Уряд затвердив зміни до положення про Державну податкову службу, якими функції та права ДПС приводяться у відповідність до норм Податкового кодексу та закону «Про платіжні послуги».
Про це повідомив Мінфін.
Зокрема, до небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків/електронних гаманців платників податків, ДПС застосовуються такі ж фінансові санкції, як і до банків та інших фінансових установ.
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«ДПС надається право отримувати від небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей довідки у порядку та на підставах, визначених законодавством, та на підставі рішення суду — інформацію про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках/ електронних гаманцях», — зазначили в міністерстві.
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Крім того, уточнюється, що постанова надає право ДПС стягувати з небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду, рішень керівника органу стягнення (його заступника або уповноваженої особи) у випадках, передбачених законодавством.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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