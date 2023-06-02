Податкові оборудки на 1 млрд грн: в Україні викрили схему реалізації технічного спирту — Finance.ua

Податкові оборудки на 1 млрд грн: в Україні викрили схему реалізації технічного спирту Сьогодні 04:09 — Кримінал

Податкові оборудки на 1 млрд грн: в Україні викрили схему реалізації технічного спирту, Фото: esbu.gov.ua

Правоохоронці викрили схему незаконного виготовлення та реалізації технічного спирту та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, посадовці однієї з компаній на території Київської області, починаючи з 2019 року, налагодили виробництво етилового спирту в промислових масштабах.

«В подальшому під виглядом етанолу як складової бензину та біоетанолу його продавали іншим суб'єктам як на митній території України, так і за її межами. З метою приховування незаконної діяльності посадовці вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Ймовірний розмір ухилення від сплати податків становить понад 1 млрд грн», — розповіли в БЕБ.

Детективи бюро провели слідчі дії на території складських, виробничих та адміністративних приміщень компанії, внаслідок чого виявили та вилучили різноманітні документи, а також майже 170 тонн рідини з характерним запахом спирту, що зберігалася в резервуарах.

Орієнтовна вартість вилученого спирту становить понад 67,5 млн грн.

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