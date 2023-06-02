Податкові оборудки на 1 млрд грн: в Україні викрили схему реалізації технічного спирту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податкові оборудки на 1 млрд грн: в Україні викрили схему реалізації технічного спирту

Кримінал
12
Податкові оборудки на 1 млрд грн: в Україні викрили схему реалізації технічного спирту
Податкові оборудки на 1 млрд грн: в Україні викрили схему реалізації технічного спирту, Фото: esbu.gov.ua
Правоохоронці викрили схему незаконного виготовлення та реалізації технічного спирту та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, посадовці однієї з компаній на території Київської області, починаючи з 2019 року, налагодили виробництво етилового спирту в промислових масштабах.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«В подальшому під виглядом етанолу як складової бензину та біоетанолу його продавали іншим суб'єктам як на митній території України, так і за її межами. З метою приховування незаконної діяльності посадовці вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Ймовірний розмір ухилення від сплати податків становить понад 1 млрд грн», — розповіли в БЕБ.
Детективи бюро провели слідчі дії на території складських, виробничих та адміністративних приміщень компанії, внаслідок чого виявили та вилучили різноманітні документи, а також майже 170 тонн рідини з характерним запахом спирту, що зберігалася в резервуарах.
Орієнтовна вартість вилученого спирту становить понад 67,5 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.