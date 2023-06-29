Податкова лібералізація чи зниження ставок можливі лише в 2-й половині 2024 року, — Пишний — Finance.ua
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Податкова лібералізація чи зниження ставок можливі лише в 2-й половині 2024 року, — Пишний

Казна та Політика
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Податкова лібералізація чи зниження ставок можливі лише в 2-й половині 2024 року, — Пишний
Податкова лібералізація чи зниження ставок можливі лише в 2-й половині 2024 року, — Пишний
Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що податкова лібералізація чи зниження ставок можливі лише в 2-й половині 2024 року.
Про це він повідомив в інтерв'ю «Дзеркалу тижня».
За його словами, меморандум із МВФ побудований на концепції, яка передбачає на першому етапі максимальну концентрацію зусиль у фіскальній і фінансовій сферах.
Все, що стосується реформування, податкової лібералізації, можливого зниження ставок, — це структурні реформи бюджетно-податкової сфери, перенесені на другий етап виконання, що має розпочатися тільки після того, як дозволять безпекові ризики та будуть забезпечені стійкість і сталість.
«Нагадаю, програмою з МВФ передбачено, що високий рівень безпекових ризиків зберігатиметься протягом 18 місяців. Тобто він захопить і 2024 рік, щонайменше перше його півріччя. Наразі ж ми повинні зробити все, щоб консолідувати ресурси, забезпечивши функціонування всіх критично важливих елементів: оборони, публічних фінансів, фінансової системи, енергетики тощо», — сказав Пишний.
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Разом з тим, за його словами, є базові елементи, які мають розвивати і НБУ, і уряд, готуючись до швидкого старту відновлення.
«У Національній стратегії доходів, я переконаний, будуть відповіді якщо не на всі, то на більшу частину питань стосовно подальшого розвитку податкової системи. Через це ми зараз дуже зважено ставимося до будь-яких пропозицій, пов’язаних із новими видатками або втратою бюджетом доходів. Навпаки, йдеться про відновлення оподаткування на тому рівні, який існував до війни, та про жорсткий контроль витрат. Війна триває, а разом із війною зберігаються і ризики, до яких ми маємо бути готові», — підкреслив він.

Довідка Finance.ua:

  • Президент Володимир Зеленський обіцяє радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків.
За матеріалами:
Українські Новини
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