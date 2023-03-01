Податкова амністія завершилася 1 березня, — Гетманцев — Finance.ua

Податкова амністія завершилася 1 березня, — Гетманцев Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що добровільне декларування активів (податкова амністія) завершилося.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Станом на 1 березня поточного року: подано 845 декларацій; загальна вартість задекларованих активів 8 823,6 млн гривень; загальна сума задекларованого збору — 547,5 млн гривень.

За даними депутата, протягом останніх двох тижнів задекларовано 2,6 млрд гривень, що складає майже 30% від загальної кількості.

Довідка Finance.ua

у вересні 2021 року податкова амністія набула чинності і мала діяти один рік — з 1 вересня 2021 по 1 вересня 2022 року.

😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.