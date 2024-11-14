Податківець два роки незаконно брав зарплату, не виходячи з дому — Finance.ua
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Податківець два роки незаконно брав зарплату, не виходячи з дому

Кримінал
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Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальникові одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Житомирській області, який два роки обманом незаконно отримував середньомісячну зарплату, пише zahidfront.
Він уклав контракт із добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року, але на службу так і не з’явився. Проте, це дало йому можливість звільнитися від виконання посадових обов’язків і залишитись у рідному місті, — повідомили в ДБР.
Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тис. грн зарплати в податковій.
Наразі чиновника звільнено із займаної посади.
Його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому у великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також буде ініційоване відшкодування державі завданих збитків.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.
Досудове розслідування триває.
Під час слідства також дадуть правову оцінку діям посадових осіб ГУ ДПС, які допустили вказаний факт, адже посадовці жодного разу не перевіряли реальність проходження ним служби у вищевказаному добровольчому формуванні.
За матеріалами:
Finance.ua
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