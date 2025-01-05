Податківці отримали підвищення заробітних плат у 2024 році — Finance.ua

Податківці отримали підвищення заробітних плат у 2024 році Сьогодні 19:04 — Казна та Політика

Податківці отримали підвищення заробітних плат у 2024 році, Фото: freepik

За останні два місяці співробітники податкової служби вперше отримали підвищення заробітних плат, що стало можливим завдяки скороченню чисельності штатних працівників.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, хоча зарплати ще не досягли рівня «провідних» правоохоронних органів, вже зараз вони є достойними.

Скільки отримують податківці

Середня зарплата по службі в регіонах перевищує 43 тис. грн.

Гетманцев зазначив, що «чесна робота повинна забезпечувати чесну винагороду».

«Послідовно виступаю за нормалізацію зарплат і митникам, і податківцям, і іншим держслужбовцям, розуміючи, що саме по собі підвищення ніколи не вирішить ані проблеми ефективності, ані проблеми корупції, але і без підвищення ці проблеми не вирішити точно», — йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що підвищення заробітних плат стало частиною перезавантаження ДПС зсередини.

Це включає діджиталізацію, детінізацію, антикорупційні заходи та ризикорієнтований підхід.

Гетманцев також додав, що це підвищення не буде останнім, і наступне залежатиме від реальних змін, які будуть впроваджені спільно з бізнесом та податківцями.

Нагадаємо, більшість компаній як українських (58%), так і з іноземним капіталом (60%) підвищили зарплати всім співробітникам.

За даними Держстату, у третьому кварталі 2024 року середня зарплата українців зросла на 22,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 21 946 гривень.

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