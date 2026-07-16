⛽️ Подарунок для читачів Finance.ua — знижка на пальне від АЗС EURO 5! Сьогодні 15:20

Ловіть ексклюзивну вигоду від нашого партнера

Ловіть ексклюзивну вигоду від нашого партнера — мережі АЗС EURO 5

🎟️ Збережіть цей багаторазовий купон та отримуйте знижку при кожній заправці:

2 грн/л — на бензин (А95 Євро, А95, А92);

1 грн/л — на газ.



👉 Як скористатися знижкою?

1️⃣ Завантажте або відкрийте мобільний застосунок EURO 5 та покажіть його на касі.

2️⃣ Пред’явіть касиру купон (штрих-код) з цього допису.

3️⃣ Отримайте свою знижку на пальне незалежно від літражу!

Користуйтеся додатковою вигодою при кожній заправці до 9 серпня 2026 року.

📍 Де заправитися?

Мережа АЗС EURO 5 чекає на вас у Київській, Кіровоградській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Завантажуйте застосунок за посиланням та діліться купоном з друзями-водіями! 🚗💨

Завантажити застосунок в Google Play https://lnk.ua/DRzKaqcKb

Завантажити застосунок в App Store https://lnk.ua/jpkJk30ks

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