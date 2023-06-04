Плюси й мінуси квартири з ремонтом «під ключ»: ціна питання — Finance.ua

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Плюси й мінуси квартири з ремонтом «під ключ»: ціна питання

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Плюси й мінуси квартири з ремонтом «під ключ»: ціна питання
Плюси й мінуси квартири з ремонтом «під ключ»: ціна питання, freepik.com
Плюси квартири, в яку можна заходити і жити, очевидні: ви отримуєте готове житло, в якому вкручені навіть лампочки, не кажучи вже про такі банальні речі, як унітаз чи міжкімнатні двері.
У вас відразу відпадає купа головного болю: не треба робити проєкт, рахувати кошторис, шукати майстрів і будматеріали, жити десь на знімній квартирі або у родичів. Усе, що вам треба — меблюватися та повісити штори.
Якщо квартира призначена для здачі в оренду чи перепродажу — це можна робити відразу після того, як документи та ключі від неї у вас на руках.
Головне ж у цьому варіанті - ви економите і час, і сили.
Однак попри всі ці безперечні переваги, є і мінуси. Серед очевидних — вартість. Квартира з ремонтом дорожча за квартиру з голими стінами. Причому ціна її може перевищувати вартість такої ж самої досить суттєво: від 20% і навіть до 100%.
В середньому це — 30−40% від вартості «голого» квадратного метра.
Другий очевидний мінус — ви не знаєте, як робили ремонт і наскільки заявлена якість будматеріалів відповідає дійсності. Це певною мірою можна проконтролювати, але результат не гарантований.
Крім того, у сегменті економ чи бізнес-класу навряд вдасться домовитися із забудовником про індивідуальний чи дизайнерський ремонт. У всіх квартирах його робитимуть більш-менш стандартно. Тобто ви отримаєте, наприклад, розетки чи раковину не там, де потрібно саме вам, а там, де їх встановили робітники.
Є й інші мінуси, але найбільшою проблемою буде те, що перевірити неможливо — якість чорнових робіт: стяжки, тинькування, чорнової обробки стін чи підлоги, правильність прокладання тої ж електропроводки. Якщо всі ці роботи зроблені халтурно, дізнаєтеся ви про це нескоро, а перероблювати їх дуже складно та дорого.

Плюси й мінуси квартири без ремонту

Тут все з точністю «до навпаки». Головний мінус — вам усе доведеться робити самому. Розробляти проєкт, купувати будматеріали, шукати майстрів, докуповувати будматеріали, яких не вистачило, або, навпаки, думати, що робити з їхнім надлишком.
Не забувайте також про час і зусилля, які все це займе. І не думайте, що найняті вами будівельники робитимуть все без вас — ви будете увесь час днювати й ночувати в новобудові.
Однак у цьому варіанті ви можете бути абсолютно впевнені як у якості самих матеріалів, так і у якості робіт. Також все у квартирі буде зроблено в точності з вашими побажаннями.

Ціна питання

Одним з головних факторів при виборі варіанту, яку квартиру купувати, є гроші. Тобто — ціна питання.
Кожен випадок індивідуальний, а ціни як на роботи, так і на будівельні матеріали в Україні змінюються досить динамічно.
Однак, як свідчить досвід, середній ремонт у новобудові коштує в межах від 300−400 доларів за квадратний метр. В його ціну зазвичай входить:
  • монтаж та встановлення внутрішніх дверей, радіаторів опалення, кондиціонерів, інколи — заміна вікон;
  • електротехнічні роботи: розводка проводки, встановлення розеток, вимикачів, плафонів, люстр тощо;
  • сантехнічні роботи: унітази, раковини, душ чи ванна, крани, підключення до водогону та каналізації;
  • оздоблювальні роботи: підлога, стіни, стеля, підвіконня тощо.
Це — базовий перелік, він може бути більшим чи меншим в залежності від того, що саме ви купили у забудовника: якщо це квартира без чорнового ремонту, то це одна історія, якщо ж базові роботи все ж зроблені - інша.
Середній ремонт квартири коштує від 30−40% її базової вартості. Звісно, якщо ви майстер на всі руки та маєте час та натхнення взяти роботи на себе, то це значно здешевить ремонт — може йтися навіть про половину ціни, оскільки послуги якісних майстрів досить дорогі.
Читайте більше в нашій статті:

Квартири з готовим ремонтом: наскільки це вигідно і чи економите ви на цьому

За матеріалами:
Finance.ua
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