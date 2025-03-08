Плюси та мінуси eSIM та фізичної SIM-карти — Finance.ua
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Плюси та мінуси eSIM та фізичної SIM-карти

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Плюси та мінуси eSIM та фізичної SIM-карти
Плюси та мінуси eSIM та фізичної SIM-карти
Технології мобільного зв’язку не стоять на місці, і традиційні фізичні SIM-картки поступово поступаються місцем їхньому цифровому аналогу — eSIM. У багатьох сучасних смартфонах, смарт-годинниках і планшетах вже є підтримка eSIM.
«Телеграф» розглянув всі плюси і мінуси обох форматів у реальному використанні.

Що таке eSIM, і чим вона відрізняється від фізичної SIM

Фізична SIM-карта — це традиційний чіп, який вставляється в смартфон або інший пристрій. Вона може бути стандартного розміру, microSIM або nanoSIM.
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eSIM (Embedded SIM) — це вбудований модуль у пристрої, який може зберігати дані про оператора і не потребує фізичного носія. Активація відбувається шляхом сканування QR-коду або завантаження даних оператора через інтернет.

Переваги eSIM

Зручність підключення. Для активації не потрібно йти в салон зв’язку — достатньо отримати QR-код від оператора та кілька хвилин часу. Це особливо корисно в подорожах, коли потрібно швидко змінити оператора.
Можливість використовувати кілька номерів. eSIM дозволяє зберігати декілька тарифів або номерів від різних операторів. Це ідеальний варіант для тих, хто часто подорожує або має окремі номери для роботи та особистого використання.
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Менше ризиків втрати або пошкодження. Фізичні SIM-картки можна втратити або випадково пошкодити. eSIM вбудована в пристрій, тому таких проблем немає.
Додатковий захист від крадіжки. Якщо злодій вкраде телефон, він не зможе просто вийняти SIM-карту і використати її в іншому пристрої. eSIM прив’язана до вашого акаунта, що ускладнює несанкціоноване використання номера.
Екологічність. Оскільки eSIM не потребує пластикових карт і упаковки, це зменшує електронне та пластикове сміття.

Недоліки eSIM

Не всі оператори підтримують eSIM. В Україні eSIM вже пропонують основні оператори (Kyivstar, Vodafone, lifecell), але далеко не всі регіональні компанії та віртуальні оператори надають таку можливість.
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Складніша заміна в разі поломки телефону. Якщо смартфон зламався або його потрібно відправити в ремонт, перенести eSIM на інший пристрій може бути складніше, ніж просто переставити фізичну SIM.
Потрібен сумісний пристрій. Не всі смартфони підтримують eSIM. Наприклад, вона є в iPhone (з 2018 року), деяких моделях Samsung, Google Pixel та інші, але дешевші або старіші моделі телефонів працюють лише з фізичними SIM-картами.
Ризик відключення без доступу до мережі. Якщо з якихось причин телефон скидає налаштування або відбувається збій у мережі, перевстановлення eSIM без доступу до Wi-Fi може бути проблематичним.

Переваги фізичної SIM-карти

Універсальність. Фізичні SIM-картки підтримують всі мобільні оператори, навіть у найвіддаленіших регіонах.
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Швидка заміна. У разі поломки телефону або розрядженої батареї можна просто переставити SIM у будь-який інший пристрій.
Простота використання. Не потрібно сканувати QR-коди чи завантажувати дані — достатньо просто вставити SIM-карту в телефон.
Краще підходить для кнопкових телефонів і старих смартфонів. Багато людей досі використовують кнопкові телефони або старіші моделі смартфонів, які підтримують лише фізичні SIM.

Недоліки фізичної SIM-карти

Ризик втрати або пошкодження. SIM-картку можна загубити або випадково пошкодити при зміні телефону.
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Обмежена кількість номерів. У більшості смартфонів можна використовувати не більше двох фізичних SIM-карт, тоді як eSIM дозволяє зберігати кілька профілів одночасно.
Не така зручна в подорожах. Купуючи місцеву SIM-карту за кордоном, доведеться вручну міняти її в телефоні, тоді як eSIM дозволяє підключити тариф оператора буквально за кілька хвилин.

Що краще вибрати

Все залежить від ваших потреб:
  • Якщо ви багато подорожуєте — eSIM стане ідеальним вибором, адже дозволяє швидко змінювати операторів без фізичної заміни картки.
  • Якщо у вас старий телефон або кнопкова модель — тоді фізична SIM єдиний варіант.
  • Якщо важлива безпека — eSIM краще захищена від крадіжки та дублювання.
За матеріалами:
Телеграф
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